Россия заявила о поддержке СВПД на министерской встрече «пятёрки» по Ирану
- Reuters
«В ходе встречи был подтверждён решительный настрой на продолжение работы по защите сотрудничества с Ираном в интересах сохранения и полноценной реализации СВПД, одобренного резолюцией СБ ООН 2231 (2015)… С российской стороны вновь заявлено о безусловной поддержке СВПД и подчёркнута решимость принимать все необходимые меры для эффективного выполнения условий договорённости», — говорится в опубликованных материалах.
Отмечается, что в ходе министерской встречи дипломаты провели анализ состояния дел вокруг СВПД. По итогам были «предприняты интенсивные усилия по созданию благоприятных условий для обеспечения доступа Ирана к международному торгово-экономическому и финансовому взаимодействию вопреки нелегитимным экстерриториальным санкциям США против Ирана».
12 сентября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что США методами экономического шантажа и угроз санкций пытаются помешать другим странам содействовать соблюдению СВПД.