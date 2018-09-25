Россия заявила о поддержке СВПД на министерской встрече «пятёрки» по Ирану

В ходе встречи глав МИД «пятёрки» по Ирану, состоявшейся на полях 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, Россия подтвердила настрой на продолжение работы по защите сотрудничества с Ираном в интересах сохранения реализации Совместного всеобъемлющего плана действий, сообщается на сайте МИД России.

«В ходе встречи был подтверждён решительный настрой на продолжение работы по защите сотрудничества с Ираном в интересах сохранения и полноценной реализации СВПД, одобренного резолюцией СБ ООН 2231 (2015)… С российской стороны вновь заявлено о безусловной поддержке СВПД и подчёркнута решимость принимать все необходимые меры для эффективного выполнения условий договорённости», — говорится в опубликованных материалах.

Отмечается, что в ходе министерской встречи дипломаты провели анализ состояния дел вокруг СВПД. По итогам были «предприняты интенсивные усилия по созданию благоприятных условий для обеспечения доступа Ирана к международному торгово-экономическому и финансовому взаимодействию вопреки нелегитимным экстерриториальным санкциям США против Ирана».

12 сентября постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что США методами экономического шантажа и угроз санкций пытаются помешать другим странам содействовать соблюдению СВПД.