МИД: США методами экономического шантажа пытаются помешать выполнению СВПД

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Соединённые Штаты методами экономического шантажа и угроз санкций пытаются помешать другим странам содействовать соблюдению СВПД, заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
МИД: США методами экономического шантажа пытаются помешать выполнению СВПД
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«США методами экономического шантажа и угроз экстерриториальных санкций пытаются помешать другим странам содействовать выполнению этой договорённости. Такую линию поведения приходится квалифицировать как сознательный курс на подрыв СВПД, который является одним из важнейших элементов глобального режима нераспространения ядерного оружия», — приводит его слова Министерство иностранных дел России.

Он отметил, что это является совершенно безответственным подходом.

Ранее Ульянов заявил, что Россия вместе со всеми заинтересованными государствами сделает всё необходимое для сохранения соглашения по иранской ядерной программе.

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