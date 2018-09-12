МИД: Россия вместе с другими странами сделает всё для сохранения соглашения с Ираном

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Россия вместе со всеми заинтересованными государствами сделает всё необходимое для сохранения соглашения по иранской ядерной программе.
МИД: Россия вместе с другими странами сделает всё для сохранения соглашения с Ираном
  • РИА Новости

Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Российская сторона во взаимодействии со всеми заинтересованными государствами сделает всё необходимое для сохранения и полноценной реализации всеобъемлющих договорённостей по ИЯП, которые отвечают интересам всего международного сообщества», — приводятся его слова на сайте МИД России.

По его  словам, практические направления таких усилий отражены в заявлении оставшихся участников соглашения от 6 июля 2018 года.

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и другие участники СВПД продолжат работу по выстраиванию «обороны от американских экстерриториальных санкций».

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