МИД: Россия вместе с другими странами сделает всё для сохранения соглашения с Ираном
- РИА Новости
Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Российская сторона во взаимодействии со всеми заинтересованными государствами сделает всё необходимое для сохранения и полноценной реализации всеобъемлющих договорённостей по ИЯП, которые отвечают интересам всего международного сообщества», — приводятся его слова на сайте МИД России.
По его словам, практические направления таких усилий отражены в заявлении оставшихся участников соглашения от 6 июля 2018 года.
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия и другие участники СВПД продолжат работу по выстраиванию «обороны от американских экстерриториальных санкций».