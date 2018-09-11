В МИД заявили, что участники СВПД будут бороться с экстерриториальными санкциями США

Короткая ссылка
Россия совместно с Ираном, Китаем и рядом европейских стран — участниц СВПД продолжит работу по выстраиванию «обороны от американских экстерриториальных санкций», заявил российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков.
В МИД заявили, что участники СВПД будут бороться с экстерриториальными санкциями США
  • globallookpress.com

Об этом он рассказал в интервью изданию «Российская газета».

По его словам, европейский бизнес предпочитает «обезопасить» себя от американского нажима».

«Мы не считаем это правильным, это ровно то, к чему стремятся Соединённые Штаты, пытаясь приучить весь мир к мысли, что нужно и дальше беспрекословно выполнять поступающие из Вашингтона приказы», — сказал Рябков.

Ранее стало известно, что в Германии ожидают от США принятия во внимание европейских интересов в ситуации с применением санкций в отношении Ирана.

Эксперт Константин Воронов в беседе с НСН оценил действия ЕС в ситуации с санкциями против Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить