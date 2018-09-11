В МИД заявили, что участники СВПД будут бороться с экстерриториальными санкциями США

Россия совместно с Ираном, Китаем и рядом европейских стран — участниц СВПД продолжит работу по выстраиванию «обороны от американских экстерриториальных санкций», заявил российский замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Российская газета».

По его словам, европейский бизнес предпочитает «обезопасить» себя от американского нажима».

«Мы не считаем это правильным, это ровно то, к чему стремятся Соединённые Штаты, пытаясь приучить весь мир к мысли, что нужно и дальше беспрекословно выполнять поступающие из Вашингтона приказы», — сказал Рябков.

Ранее стало известно, что в Германии ожидают от США принятия во внимание европейских интересов в ситуации с применением санкций в отношении Ирана.

Эксперт Константин Воронов в беседе с НСН оценил действия ЕС в ситуации с санкциями против Ирана.