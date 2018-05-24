«Игра на повышение»: почему Тегеран выдвинул ультиматум европейским странам

Иран озвучил условия, которые европейским странам необходимо выполнить, чтобы сохранить ядерную сделку. В частности, власти исламской республики требуют от Великобритании, Франции и Германии принять резолюцию, осуждающую политику Вашингтона в отношении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По мнению экспертов, Тегеран намеренно повышает ставки, пытаясь вынудить три государства Европы пойти против американских партнёров. О том, как могут повести себя Лондон, Париж и Берлин в этой ситуации, — в материале RT.

Тегеран выдвинул европейским партнёрам условия для сохранения сделки по ядерной программе. Перечень обязательных шагов со стороны Евросоюза обозначил накануне верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В своём Twitter Хаменеи предупредил европейцев о необходимости «доказать, что они не будут вести себя нечестно и неблагонадёжно», как это было во время переговоров 2004—2005 годов по иранской ядерной программе.

«На протяжении двух лет США несколько раз нарушали СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. — RT), пока европейцы хранили молчание», — отметил аятолла.

Теперь, чтобы подтвердить свою приверженность заключённым в 2015 году договорённостям, Великобритании, Франции и Германии необходимо выполнить ряд условий. Во-первых, европейские державы должны осудить политику Вашингтона, приняв соответствующую резолюцию, а во-вторых, дать гарантии, что не будут предпринимать попыток как-то повлиять на ракетную программу Ирана.

Испытание иранской баллистической ракеты

© Mahmood Hosseini/TIMA/Reuters

Кроме того, от европейских стран требуется обеспечить продажу иранской нефти и выступить против американских решений о санкциях. Коснулся Хаменеи и финансового сектора: европейские банки должны гарантировать проведение транзакций с иранскими компаниями. Если Евросоюз не согласится выполнять эти условия, Иран сам выйдет из СВПД и возобновит свою ядерную программу.

23 мая глава Организации по атомной энергии ИРИ Али Акбар Салехи сообщил о способности республики быстро развернуть ядерную программу на уровне, который был до подписания СВПД.

«В ряде секторов атомной промышленности мы обладаем необходимым потенциалом, чтобы вернуться к прежнему уровню (развития ядерной программы. — RT), который был до заключения СВПД. Однако я надеюсь, что до этого не дойдёт», — цитирует чиновника агентство IRNA.

Естественная реакция

По мнению руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Владислава Белова, заявление Тегерана — естественная реакция сильного переговорщика.

«Иран сегодня предлагает ЕС либо уговорить своих американских партнёров, либо пойти против них, чтобы сохранить сделку, — отметил эксперт в интервью RT. — Если Тегеран выйдет из программы, рынки будут существенно дестабилизированы, цены на нефть скакнули уже сейчас, что не на руку Европе».

Как пояснил Белов, Тегеран показывает, что у него есть свои козыри в этой непростой партии, и заявляет о готовности выйти из сделки и вернуться к очередному жёсткому периоду санкций.

Парад в День армии Ирана, Тегеран, 18 апреля 2018 года © ATTA KENARE / AFP

© ATTA KENARE / AFP

Похожей точки зрения придерживается программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай», директор Центра европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев.

«В Тегеране идут ва-банк, ставя европейцев в достаточно сложную ситуацию. С другой стороны, этот шаг Ирана позволит Европе достойно сдаться американскому напору, объяснив это тем, что сама ИРИ заняла слишком резкую позицию. Сейчас все играют на повышение», — подчеркнул эксперт в интервью RT.

Как пояснил Бордачев, Европейский союз, а точнее, три страны — Германия, Франция и Великобритания — находятся сейчас в сложной ситуации.

«Ядерная сделка с Ираном была, наверное, их самым крупным геополитическим достижением за последние полтора десятилетия, она им очень дорога в силу высокой экономической заинтересованности»», — полагает эксперт.

«Экономический жандарм планеты»

Совместный всеобъемлющий план действий (сделка по иранской ядерной программе) был подписан Тегераном и шестью странами — США, Россией, КНР, Великобританией, Францией и ФРГ — летом 2015 года. В соответствии с соглашением Иран обязался не производить и не распространять ядерное оружие в обмен на снятие санкций. Барак Обама, занимавший тогда пост главы Белого дома, назвал подписание СВПД большим успехом американской дипломатии. По мнению политика, единственной альтернативой этому плану могла стать очередная большая война на Ближнем Востоке.

Дональд Трамп, который ещё во время предвыборной кампании активно критиковал иранскую сделку, 8 мая 2018 года объявил о выходе США из соглашения. Причём американская сторона намерена распространять действие санкций не только на Иран, но и на те иностранные компании, которые будут сотрудничать с иранским бизнесом.

Политика Вашингтона вызвала возмущение в Старом Свете: европейские компании уже достигли ряда договорённостей с иранской стороной, разрыв этих соглашений грозит серьёзными убытками. В качестве примера можно привести контракт на поставку в Иран 118 самолётов Airbus, подписанный сторонами в 2016 году. Сумма контракта составляет $25 млрд.

© Regis Duvignau

Как заявил 9 мая официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво, Евросоюз готов обратиться с жалобой на действия США в ВТО, чтобы защитить интересы своих компаний. В свою очередь, глава Министерства экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр сравнил действия США с попыткой взять на себя роль жандарма по отношению к другим странам.

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«Эти санкции называются экстерриториальными, и они оказывают, таким образом, прямое воздействие на ряд французских и европейских компаний. Это превращает Соединённые Штаты в экономического жандарма планеты, и я считаю, что это неприемлемая ситуация», — приводит слова министра ТАСС.

Со своей стороны, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Европейский союз не ограничиваться только политической поддержкой сделки по иранской ядерной программе.

«Европейскому союзу следует предпринять больше практических шагов и увеличить свои инвестиции в Иран для продолжения экономического сотрудничества», — отметил иранский чиновник в беседе с еврокомиссаром по энергетике и климатическим изменениям Мигелем Ариасом Каньете.

Игра на грани

Выйдя из сделки по иранской ядерной программе, Вашингтон продолжил попытки оказать давление на Тегеран. 21 мая глава Госдепартамента США Майк Помпео представил перечень условий, выполнив которые ИРИ может рассчитывать на перезаключение сделки с американским руководством. Список Госдепа содержит 12 пунктов. Помимо пунктов, которые касаются непосредственно ядерной программы, Иран должен, по мнению Белого дома, прекратить и свою программу по созданию баллистических ракет. Кроме того, чтобы только вступить в переговоры с Вашингтоном, иранская сторона должна отказаться от любой активности в регионе: речь идёт, в частности, о прекращении поддержки «террористических группировок», под которыми Вашингтон и Тель-Авив подразумевают, как правило, ливанскую «Хезболлу».

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Также большое раздражение Соединённых Штатов вызывают крепнущие ирано-иракские связи — по этой причине Госдеп потребовал от Тегерана «уважать суверенитет иракского правительства».

По мнению США, Иран должен «прекратить поддерживать движение талибов и другие террористические группировки в Афганистане и регионе». Отметим, что ранее действующий американский президент обвинял Иран в связях даже с «Аль-Каидой»*. Хотя такая версия часто появляется в американских художественных фильмах, она совершенно не соответствует действительности, подчёркивают эксперты. «Аль-Каида» на протяжении всей своей истории выступала в качестве врага ИРИ.

В Тегеране заявления Майка Помпео назвали «бесстыдными». Иранский МИД условия Госдепа охарактеризовал как «незаконную угрозу государству — члену ООН».

Между двух огней

По словам экспертов, Европейский союз находится сегодня в непростой ситуации, подвергаясь жёсткому шантажу со стороны США. Как заявил 22 мая американский министр финансов Стивен Мнучин, Белый дом уже предупредил ЕС о намерении Соединённых Штатов применять вторичные санкции против европейских компаний, замеченных в деловых связях с ИРИ.

Ранее, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕС — Западные Балканы, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил о запуске с 18 мая «закона о блокировании» от 1996 года. Механизм направлен на защиту европейских компаний от санкций США.

Впрочем, европейские лидеры сомневаются в полной эффективности принимаемых мер. Во время официального визита в Китай канцлер ФРГ Ангела Меркель призналась, что некоторым европейским компаниям всё же придётся уйти из Ирана из-за санкционного давления США.

«Санкции, вероятно, могут привести к тому, что часть европейских компаний будут вынуждены выйти из Ирана», — цитирует слова Меркель РИА Новости.

Ангела Меркель

Reuters

© Hannibal Hanschke

Эксперты не уверены, что европейские правительства смогут оградить свой бизнес от американских санкций. Несмотря на всю привлекательность экономического сотрудничества с Ираном, разрыв деловых связей с США окажется для европейской экономики слишком тяжёлым ударом. Напомним, на Соединённые Штаты приходится около 20% европейского экспорта.

«Угрозы, звучащие со стороны США, имеют большое значение для ЕС. Американцы вполне способны «наказать» европейские компании уже сегодня, в то время как в случае Ирана речь идёт в большей степени о перспективах», — считает Белов.

Похожей точки зрения придерживается и Бордачев. Он напомнил, чтонекоторые европейские компании уже начали сворачивать свою инвестиционную деятельность в Иране. Так, французская Total объявила об отказе от участия в разработке газовых месторождений в Иране.

Как отметил эксперт, фундаментальная причина такого положения ЕС заключается в том, что европейцы, находясь в конфликте с Россией, не имеют никакой альтернативы.

«Если бы торговые, политические отношения Европы были диверсифицированы в большей степени, то власти ЕС могли бы говорить с американцами с других позиций. Что касается политических последствий, то, если европейские страны сейчас пойдут на поводу у США, это просто покажет всему миру — Индии, Китаю, да и самим США, — какое место сегодня в действительности занимает Европа», — подытожил Бордачев.





* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.