Пути к отступлению: готова ли Европа пойти против США в вопросе антииранских санкций

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз намерен защищать свои экономические интересы в случае введения новых санкций против Тегерана со стороны США. Французский лидер также призвал сохранить и дополнить существующую ядерную сделку с Ираном. Эксперты относятся к подобным заявлениям со сдержанным оптимизмом. По их мнению, ЕС, с одной стороны, пытается отстоять свои позиции. С другой стороны, разговоры об изменении соглашения могут стать основой для отказа европейцев от сделки, если Вашингтон сможет на них надавить.

Лидеры стран ЕС планируют сохранить ядерную сделку с Ираном и заявили о намерении защитить европейские предприятия от новых санкций США в отношении Тегерана. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон, который сейчас находится на саммите Евросоюза в столице Болгарии, Софии.

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«У нас состоялась насыщенная дискуссия по Ирану. Ядерное соглашение 2015 года — это важный элемент мира и безопасности в регионе, и мы решили его поддерживать, каким бы ни было решение США. Мы пообещали принять политические меры, которые позволят нашим предприятиям остаться в Иране... Вчера (16 мая. — RT) было выражено полное единство Европы по сохранению этого соглашения и стратегического суверенитета Европы», — пояснил Макрон.

По его словам, страны — участницы саммита заявили о необходимости не только сохранить, но и дополнить соглашение, продлить его действие до 2025 года, а также включить в текст пути решения проблем, связанных с ракетной программой Ирана, и вопросы о роли исламской республики в регионе. Глава Франции отметил, что уже обсуждал этот вопрос с президентом Ирана Хасаном Рухани.

Эммануэль Макрон также подчеркнул, что Еврокомиссия «уже сформулировала пакет технических предложений для защиты европейских компаний». Он указал также на то, что международные корпорации должны самостоятельно принимать решения о работе с Ираном с учётом своих интересов.

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Жёсткая позиция Трампа

Политолог Юрий Светов считает, что не стоит делать слишком оптимистичных выводов из заявлений французского лидера. Навряд ли Европа сможет повлиять на решения Вашингтона, но важен уже сам факт того, что руководство стран ЕС предпринимает попытки высказываться против позиции США.

«Мне пока кажется, что это только слова. Я не думаю, что это заявление Макрона свидетельствует о том, что ЕС сделал выбор в свою пользу в этом конфликте... Но хорошо, что Макрон об этом заявил, что что-то пытаются сделать», — считает политолог.

При этом он подчеркнул, что внести в соглашение изменения, о которых говорят в Европе, будет не так-то просто, поскольку с ними может не согласиться Россия, Китай или же — что важнее всего — Иран.

«Европа сначала говорила, что она против. Потом начались вот эти разговоры про то, что условия сделки надо пересмотреть, дополнить, но сделку сохранить. Вопрос заключается в том, что в сделке участвует много сторон и согласна ли с условиями по расширению и дополнению, например, Россия или Китай и, самое главное, пойдёт ли на это Иран», — поясняет Светов.

Что касается США, то Трамп, по мнению специалиста, до последнего будет добиваться своего, особенно на фоне предстоящих выборов в конгресс. Поэтому вряд ли заявления европейцев что-то изменят в вопросе выходе Вашингтона из иранской сделки.

«Америка будет давить, используя различные рычаги. Позиция Трампа будет жёсткой, он будет давить и требовать, чтобы делали то, что он хочет. Вспомните его знаменитые слова о том, что на первом месте — интересы США, а с интересами других будут считаться, только если они не противоречат интересам США», — напомнил политолог, добавив, что именно это и является главным вектором внешней политики Белого дома.

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Подготовка к капитуляции

По мнению вице-президента Российской ассоциации европейских исследований Дмитрия Данилова, Макрон в своём заявлении в Софии принципиально ничего нового не сказал. По словам специалиста, неясно, как дальше будет действовать Европа.

«С одной стороны, Европа хочет быть частью соглашения, с другой, они заявили, что готовы обсуждать дальнейшие условия. Как дальше будет эволюционировать эта позиция Европы, не совсем понятно. Если ЕС будет придерживаться соглашения, встаёт вопрос, как они это будут делать, так как договор предусматривает поэтапное снятие санкций с Ирана. Это идёт контркурсом в отношении США, которые санкции будут ужесточать. И если Европа будет продолжать придерживаться своей позиции, то речь идёт о жёстком столкновении», — пояснил эксперт.

Но с другой стороны, Европа осознаёт все риски от жёсткого противостояния США и потому может искать «пути эволюции своей позиции». Предлогом могут стать переговоры по изменению условий соглашения.

«Брюссель под обёрткой своей принципиальной позиции получит дополнительную возможность от неё отойти, увязывая это с неуступчивостью Ирана или с неготовностью других партнёров — Москвы и Пекина — идти по этому пути. Вот эта гибкость, которая сейчас закладывается европейскими лидерами, может со временем эволюционировать в отказ от нынешних установок на сохранение всеобъемлющего соглашения и ухода, фактически капитуляции, в пользу позиции США», — заключил эксперт.

Европейская защита

Франция уже давно обеспокоена заявлениями США о выходе из иранской сделки. Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр провёл встречу с французскими предпринимателями и по итогам заявил, что правительство страны «полно решимости сделать так, чтобы наши (французские. — RT) экономические интересы соблюдались».

Брюно Ле Мэр также добавил, что «не поддерживает экстерриториальный характер санкций» США и что ряд предприятий различных отраслей уже инвестировали в Иран, а потому заключённые контракты должны быть соблюдены.

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Позже председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что Европейской комиссии необходимо предоставить инструменты для защиты европейского бизнеса от возможных действий США в отношении Ирана. В частности, по его мнению, Европе надо продемонстрировать единство и в переговорах с Вашингтоном по поводу пошлин на сталь и алюминий.

Европейский комиссар по внутренним делам Димитрис Аврамопулос, со своей стороны, заявил, что ЕС готов в случае необходимости применить так называемый блокирующий закон для защиты европейских компаний, если власти США вновь введут антииранские санкции.

Новая, «хорошая сделка»

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Договорённость, заключённая в 2015 году, ограничивает ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введённых в своё время США и ЕС.

Трамп при этом заявил о намерении заключить новую, «хорошую сделку» с Ираном и не исключил введение новых санкций. Одновременно с этим американский президент распорядился значительно уменьшить объёмы закупаемых у Ирана нефти и нефтепродуктов. В ответ на это иранский лидер заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдение его интересов по СВПД, чтобы сохранить в силе соглашение.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал выход США из СВПД нарушением резолюции СБ ООН и отметил, что Россия будет добиваться сохранения соглашения, несмотря на планы Вашингтона возобновить санкционный режим против Тегерана.