В МИД России считают, что США не изменят решение по выходу из иранской сделки

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что, по мнению Москвы, Вашингтон не будет пересматривать своё решение по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и возвращению санкций против Ирана.

«По оценке МИД, пересмотра данного решения не будет со стороны США, и Вашингтон твёрдо намерен, настроен и преисполнен решимости воплотить всё то, о чём заявил президент Трамп в практических делах», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

15 мая президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг выхода США из иранской ядерной сделки.

Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился значительно уменьшить объёмы закупаемых у Ирана нефти и нефтепродуктов.