В МИД России считают, что США не изменят решение по выходу из иранской сделки
- РИА Новости
«По оценке МИД, пересмотра данного решения не будет со стороны США, и Вашингтон твёрдо намерен, настроен и преисполнен решимости воплотить всё то, о чём заявил президент Трамп в практических делах», — приводит РИА Новости слова Рябкова.
15 мая президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг выхода США из иранской ядерной сделки.
Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился значительно уменьшить объёмы закупаемых у Ирана нефти и нефтепродуктов.