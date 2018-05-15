В МИД России считают, что США не изменят решение по выходу из иранской сделки

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что, по мнению Москвы, Вашингтон не будет пересматривать своё решение по выходу из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и возвращению санкций против Ирана.
В МИД России считают, что США не изменят решение по выходу из иранской сделки
  • РИА Новости

«По оценке МИД, пересмотра данного решения не будет со стороны США, и Вашингтон твёрдо намерен, настроен и преисполнен решимости воплотить всё то, о чём заявил президент Трамп в практических делах», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

15 мая президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг выхода США из иранской ядерной сделки

Накануне сообщалось, что президент США Дональд Трамп распорядился значительно уменьшить объёмы закупаемых у Ирана нефти и нефтепродуктов.

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