Трамп поручил сократить объёмы закупок нефти из Ирана
- Reuters
«Мы располагаем достаточным объёмом поставок нефти и нефтепродуктов из других стран, чтобы позволить значительное сокращение закупок непосредственно из Ирана или через международные финансовые институты», — говорится в заявлении американского лидера.
Меморандум адресован руководителям Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.
Ранее Трамп заявил, что надеется заключить новую «хорошую сделку» с Ираном.
8 мая США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.