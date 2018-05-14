Трамп поручил сократить объёмы закупок нефти из Ирана

Президент США Дональд Трамп распорядился значительно уменьшить объёмы закупаемых у Ирана нефти и нефтепродуктов.

«Мы располагаем достаточным объёмом поставок нефти и нефтепродуктов из других стран, чтобы позволить значительное сокращение закупок непосредственно из Ирана или через международные финансовые институты», — говорится в заявлении американского лидера.

Меморандум адресован руководителям Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.

Ранее Трамп заявил, что надеется заключить новую «хорошую сделку» с Ираном.

8 мая США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.