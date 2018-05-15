Путин обсудил с Макроном выход США из иранской ядерной сделки

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг выхода США из иранской ядерной сделки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Эммануэль Макрон также обменялись мнениями по вопросам сирийского урегулирования и уделили особое внимание ситуации, сложившейся после одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, стороны подтвердили приверженность выполнению этой договорённости.

Кроме того, они обсудили подготовку визита Макрона в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме.

Также отмечается, что Путин выразил Макрону соболезнования в связи с терактом, произошедшим в Париже.

Ранее Макрон заявил о желании вести стратегический диалог с Путиным.