Макрон заявил о желании вести стратегический диалог с Путиным

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Journal du Dimanche заявил о желании вести с российским лидером Владимиром Путиным «исторический и стратегический диалог».

«Я хочу (вести. — RT) стратегический и исторический диалог с Владимиром Путиным, состыковать Россию с Европой и не дать России замкнуться в себе самой», — рассказал он. Ранее Макрон назвал Путина сильным политиком, с которым нельзя проявлять слабость.