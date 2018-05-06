Макрон заявил о желании вести стратегический диалог с Путиным

Короткая ссылка
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Le Journal du Dimanche заявил о желании вести с российским лидером Владимиром Путиным «исторический и стратегический диалог».

«Я хочу (вести. — RT) стратегический и исторический диалог с Владимиром Путиным, состыковать Россию с Европой и не дать России замкнуться в себе самой», — рассказал он.

Ранее Макрон назвал Путина сильным политиком, с которым нельзя проявлять слабость.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных