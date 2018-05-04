Спецпредставитель Франции: у Макрона не было сомнений по поводу визита в Россию

Специальный представитель президента Франции по вопросам отношений с Россией Жан-Пьер Шевенман в интервью RT заявил, что у французского лидера Эммануэля Макрона не было никаких сомнений относительно визита в Россию после дела Скрипалей и ударов по Сирии.

«Сомнений не было никаких. Я приехал в Москву 25—26 апреля, чтобы передать послание президента Макрона президенту Путину. Макрон намерен сократить существующие между нами разногласия там, где это возможно, и подчеркнуть те моменты, которые нас объединяют, а их немало», — сказал политик.

Шевенман выразил уверенность в том, что российско-французские отношения представляют особый интерес для Парижа и в перспективе они нормализуются.

«Практически все наши крупные корпорации присутствуют в России. Даже наш малый и средний бизнес мог бы выйти на российский рынок — конечно, если бы не было санкций и контрсанкций, которые в будущем непременно должны быть отменены. В перспективе, которую вижу лично я, отношения должны нормализоваться. Русские — это великий европейский народ, и мы тоже европейцы. Я придерживаюсь линии, предложенной когда-то генералом Шарлем де Голлем, — концепции Европы, которая простиралась бы от Атлантики до Урала и ещё дальше, до Тихого океана, — именно до этих границ Россия расширила пространство европейской цивилизации», — отметил он.

Эммануэль Макрон примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдёт 24—26 мая.