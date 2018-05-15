Во Франции заявили о намерении защищать свои интересы после выхода США из СВПД

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж будет добиваться соблюдения своих экономических интересов после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Мы с (главой МИД Франции. — RT) Жан-Ивом Ле Дрианом по указанию президента страны полны решимости сделать так, чтобы наши экономические интересы соблюдались», — цитирует РИА Новости министра​​​.

Данное заявление он сделал по итогам встречи с французскими предпринимателями в министерстве.

Глава ведомства отметил, что страна «не поддерживает экстратерриториальный характер санкций» США и что ряд предприятий различных отраслей уже инвестировали в Иран, а потому заключённые контракты должны быть соблюдены.

8 мая США объявили о выходе из соглашения по Ирану. Позднее во французском правительстве сообщили, что Евросоюз готов оспорить в ВТО санкции в отношении Ирана.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил ФБА «Экономика сегодня», что призыв американского лидера Дональда Трампа к новой сделке с Ираном может поставить Америку в неприятное положение.