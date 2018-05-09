Во Франции заявили о готовности ЕС оспорить в ВТО новые санкции США против Ирана
- Reuters
«Европейский союз готов оспорить в ВТО любую одностороннюю меру, которая может затронуть интересы европейских компаний, и намерен ответить пропорциональным образом в соответствии с правилами, диктуемыми в рамках ВТО», — приводит ТАСС его слова.
Таким образом он ответил на вопрос о реакции французской стороны на решение Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки и возобновить санкции против Ирана.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона продолжит выполнять свои обязательства по соглашению с Ираном, несмотря на решение США.
В МИД Британии также заявили, что не намерены выходить из соглашения по иранской ядерной программе.
8 мая американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД по ядерной программе Ирана.