Во Франции заявили о готовности ЕС оспорить в ВТО новые санкции США против Ирана

Страны ЕС готовы оспорить во Всемирной торговой организации (ВТО) односторонние санкции США в отношении Ирана, если таковые будут задевать европейские интересы. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво.

«Европейский союз готов оспорить в ВТО любую одностороннюю меру, которая может затронуть интересы европейских компаний, и намерен ответить пропорциональным образом в соответствии с правилами, диктуемыми в рамках ВТО», — приводит ТАСС его слова.

Таким образом он ответил на вопрос о реакции французской стороны на решение Вашингтона выйти из иранской ядерной сделки и возобновить санкции против Ирана.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкая сторона продолжит выполнять свои обязательства по соглашению с Ираном, несмотря на решение США.

В МИД Британии также заявили, что не намерены выходить из соглашения по иранской ядерной программе.

8 мая американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД по ядерной программе Ирана.