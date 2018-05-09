Джонсон заявил, что Великобритания не намерена выходить из ядерной сделки с Ираном
- Reuters
Об этом сообщает BBC.
"Britain has no intention of walking away" - Foreign Secretary Boris Johnson gives statement to MPs on US exiting #IranDealhttps://t.co/xJAHJICfLGpic.twitter.com/tfFQvkWbF4— BBC News (UK) (@BBCNews) 9 мая 2018 г.
«Великобритания не намерена выходить (из сделки. — RT). Напротив, мы будем сотрудничать с другими сторонами, чтобы убедиться, что Иран продолжает ограничивать свою ядерную программу», — сказал он.
Ранее в МАГАТЭ заявили, что Иран выполняет свои обязательства в рамках ядерной сделки.
8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из СВПД по иранской ядерной программе.