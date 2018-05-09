Джонсон заявил, что Великобритания не намерена выходить из ядерной сделки с Ираном

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Великобритания не намерена выходить из соглашения по иранской ядерной программе, заявил глава британского МИД Борис Джонсон.
Джонсон заявил, что Великобритания не намерена выходить из ядерной сделки с Ираном
  • Reuters

Об этом сообщает BBC.

«Великобритания не намерена выходить (из сделки. — RT). Напротив, мы будем сотрудничать с другими сторонами, чтобы убедиться, что Иран продолжает ограничивать свою ядерную программу», — сказал он.

Ранее в МАГАТЭ заявили, что Иран выполняет свои обязательства в рамках ядерной сделки.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из СВПД по иранской ядерной программе.

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