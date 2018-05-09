В МАГАТЭ заявили, что Иран выполняет свои обязательства в рамках ядерной сделки

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Иран выполняет все свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано.
В МАГАТЭ заявили, что Иран выполняет свои обязательства в рамках ядерной сделки
  • Reuters

«Иран подвергается самому надёжному режиму проверки в мире в соответствии с СВПД... Что касается настоящего времени, МАГАТЭ может подтвердить, что Иран выполняет свои обязательства, касающиеся ядерной программы», — говорится в заявлении.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из СВПД по иранской ядерной программе.

В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани назвал решение лидера США психологической войной.

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