В МАГАТЭ заявили, что Иран выполняет свои обязательства в рамках ядерной сделки
- Reuters
«Иран подвергается самому надёжному режиму проверки в мире в соответствии с СВПД... Что касается настоящего времени, МАГАТЭ может подтвердить, что Иран выполняет свои обязательства, касающиеся ядерной программы», — говорится в заявлении.
8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из СВПД по иранской ядерной программе.
В свою очередь, президент Ирана Хасан Рухани назвал решение лидера США психологической войной.