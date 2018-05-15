Исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о давлении со стороны США на участников ядерной сделки с Ираном.

«Мы видим, и вы абсолютно справедливо сказали, что на них (участников ядерной сделки с Ираном. — RT) будет оказываться (и уже оказывается) серьёзное давление, уже выдвигаются ультиматумы о необходимости прекращения торговли с Ираном, включая поставки туда определённой продукции, включая закупку иранской нефти, называются сроки: 60 дней, 90 дней», — заявил Лавров, отвечая на вопрос RT.

По его словам, это «план массированного давления».

Он добавил, что «США, выйдя из СВПД, утратили все свои права в отношении этого документа, потому что там есть целый ряд положений, которые наделяют участников определёнными правами».

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что нарушение международных правил превратилось в некую привычку для США. Он отметил, что Ирану потребуется некоторое время для обсуждения ситуации вокруг ядерной сделки с другими её участниками после решения американской стороны.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с ФАН оценил возможные последствия выхода США из ядерной сделки с Ираном.

8 мая Трамп объявил о выходе США из СВПД.