В МИД Ирана заявили, что нарушение международных правил стало для США привычкой
- Reuters
«К сожалению, протест против международных правил и законов превратился в некую привычку для правительства Соединённых Штатов», — сказал он.
Он отметил, что Ирану потребуется некоторое время для обсуждения ситуации вокруг ядерной сделки с другими её участниками после решения американской стороны.
«Мы приняли решение после официального выхода США из СВПД оставить некоторое время для обсуждения этого вопроса», — добавил он.
Министр указал на то, что действия США в отношении Иерусалима, где должно открыться американское посольство, также опасны.
Ранее Лавров на встрече с Зарифом назвал кризисной ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном.
13 мая глава Минфина США Стивен Мнучин, а также дочь американского лидера Иванка Трамп вместе с супругом Джаредом Кушнером прибыли в Израиль, где примут участие в церемонии открытия посольства в Иерусалиме.