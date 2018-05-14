В МИД Ирана заявили, что нарушение международных правил стало для США привычкой

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Нарушение международных правил превратилось в некую привычку для США. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на встрече с исполняющим обязанности министра иностранных дел России Сергеем Лавровым.
В МИД Ирана заявили, что нарушение международных правил стало для США привычкой
  • Reuters

«К сожалению, протест против международных правил и законов превратился в некую привычку для правительства Соединённых Штатов», — сказал он.

Он отметил, что Ирану потребуется некоторое время для обсуждения ситуации вокруг ядерной сделки с другими её участниками после решения американской стороны.

«Мы приняли решение после официального выхода США из СВПД оставить некоторое время для обсуждения этого вопроса», — добавил он.

Министр указал на то, что действия США в отношении Иерусалима, где должно открыться американское посольство, также опасны.

Ранее Лавров на встрече с Зарифом назвал кризисной ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном.

13 мая глава Минфина США Стивен Мнучин, а также дочь американского лидера Иванка Трамп вместе с супругом Джаредом Кушнером прибыли в Израиль, где примут участие в церемонии открытия посольства в Иерусалиме.

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