Лавров назвал кризисной ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
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«К сожалению, в очередной раз убеждаемся, что Вашингтон стремится ревизовать ключевые международные договорённости — как это происходит с Совместным всеобъемлющим планом действий, как это происходит с проблемой Иерусалима и с рядом других соглашений», — сказал он.
Лавров отметил, что теперь необходимо рассмотреть, как с участием «европейской тройки, Китая, России, Ирана, Евросоюза» использовать имеющиеся в распоряжении механизмы, чтобы «не допустить подрыва важнейшего документа, не допустить дестабилизации обстановки в регионе, не допустить новых угроз режиму нераспространения».
Ранее глава МИД Китая Ван И и Мохаммад Джавад Зариф на переговорах в Пекине выступили за сохранение СВПД по ядерной программе Ирана.