Лавров назвал кризисной ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Короткая ссылка
Исполняющий обязанности главы российского МИД Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом отметил, что ситуация, которая сложилась вокруг иранской ядерной сделки, является кризисной.
Лавров назвал кризисной ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
  • © МИД России / Flickr

«К сожалению, в очередной раз убеждаемся, что Вашингтон стремится ревизовать ключевые международные договорённости — как это происходит с Совместным всеобъемлющим планом действий, как это происходит с проблемой Иерусалима и с рядом других соглашений», — сказал он.

Лавров отметил, что теперь необходимо рассмотреть, как с участием «европейской тройки, Китая, России, Ирана, Евросоюза» использовать имеющиеся в распоряжении механизмы, чтобы «не допустить подрыва важнейшего документа, не допустить дестабилизации обстановки в регионе, не допустить новых угроз режиму нераспространения».

Ранее глава МИД Китая Ван И и Мохаммад Джавад Зариф на переговорах в Пекине выступили за сохранение СВПД по ядерной программе Ирана. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных