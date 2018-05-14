Лавров назвал кризисной ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

Исполняющий обязанности главы российского МИД Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом отметил, что ситуация, которая сложилась вокруг иранской ядерной сделки, является кризисной.

«К сожалению, в очередной раз убеждаемся, что Вашингтон стремится ревизовать ключевые международные договорённости — как это происходит с Совместным всеобъемлющим планом действий, как это происходит с проблемой Иерусалима и с рядом других соглашений», — сказал он.

Лавров отметил, что теперь необходимо рассмотреть, как с участием «европейской тройки, Китая, России, Ирана, Евросоюза» использовать имеющиеся в распоряжении механизмы, чтобы «не допустить подрыва важнейшего документа, не допустить дестабилизации обстановки в регионе, не допустить новых угроз режиму нераспространения».

Ранее глава МИД Китая Ван И и Мохаммад Джавад Зариф на переговорах в Пекине выступили за сохранение СВПД по ядерной программе Ирана.