Главы МИД Китая и Ирана выступили за сохранение соглашения по ядерной программе

Министр иностранных дел Китая Ван И и глава МИД Ирана Джавад Зариф в ходе переговоров в Пекине высказались за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом говорится в опубликованном заявлении МИД Китая.

«Китай готов поддерживать консультации со всеми соответствующими сторонами, включая Иран, и продолжит прилагать все необходимые усилия для сохранения СВПД», — отметил Ван И.

В свою очередь, Зариф поблагодарил своего китайского коллегу за взвешенную позицию и заявил о готовности Тегерана поддерживать консультации со всеми сторонами сделки.

«Иран исходит из того, что общей ответственностью и обязанностью всех сторон является обеспечение полного и эффективного выполнения всеобъемлющего соглашения», — подчеркнул глава МИД Ирана.

8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Он также добавил, что в ближайшее время подпишет документ о введении санкций против Ирана.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с ФАН оценил возможные последствия выхода США из ядерной сделки с Ираном.