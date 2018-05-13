Трамп о сделке по иранской ядерной программе: всё это было большой ложью
«Оборонный бюджет Ирана увеличился более чем на 40% с тех пор, как (экс-президент США Барак. — RT) Обама достиг договорённости по ядерной сделке... просто ещё одно свидетельство того, что всё это было большой ложью. Но не сейчас!» — написал он.
8 мая Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Он также добавил, что в ближайшее время подпишет документ о введении санкций против Ирана.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с ФАН оценил возможные последствия выхода США из ядерной сделки с Ираном.