Могерини объяснила, почему ЕС намерен сохранить ядерное соглашение с Ираном

Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини заявила, что ЕС настроен на сохранение ядерного соглашения с Ираном в связи с его действенностью.

«Состояние мира сегодня — это состояние хаоса, распространение кризисов, а конфронтация, кажется, преобладает над рациональностью», — цитирует Могерини РИА Новости.

По её словам, «именно в тот момент, когда всё не ладится», необходимо опираться на диалог, для того чтобы избежать самых неблагоприятных сценариев.

«Для предотвращения распространения конфликтов, сдерживания напряжённости, для сохранения того, что ещё работает, что мы и намерены делать в случае иранской сделки», — пояснила глава европейской дипломатии.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о планах заключить «хорошую сделку» с Ираном.

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал слова американского лидера.

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