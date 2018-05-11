Эксперт прокомментировал заявление Трампа по Ирану

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Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев заявил ФБА «Экономика сегодня», что призыв президента США Дональда Трампа о новой сделке с Ираном может поставить Америку в неприятное положение.

«Один путь предполагает дипломатическое решение проблемы и попытку перетянуть на свою сторону западноевропейских союзников, являющихся гарантами сделки. США продолжат оказывать давление на Францию, Англию и Германию, чтобы те поддержали новую линию Вашингтона», — объясняет эксперт.

Второй путь, по его мнению, предполагает силовой и контрсиловой сценарии развития событий.

«Попыток силового решения исключать нельзя, но мы должны исходить из того, что впереди нас всё же ждёт длительный период дипломатических переговоров и усилий. При этом иранская дипломатия обязательно учтёт корейский опыт», — добавляет Васильев.

Однако он опасается, что у США может не хватить терпения для мирного урегулирования вопроса.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о планах заключить «хорошую сделку» с Ираном.

Востоковед Каринэ Геворгян в беседе с НСН прокомментировала возможный выход иранской стороны из соглашения.

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