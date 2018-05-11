«Макрель» против Трампа: сможет ли франко-германский альянс потеснить США с лидерских позиций

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Европа больше не может полагаться на поддержку США в области военной безопасности, и раскритиковала выход Соединённых Штатов из ядерной сделки с Ираном. Эту позицию поддержали также президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По словам Юнкера, европейцы должны занять вакантное место мирового лидера, освобождённое Дональдом Трампом. Политологи уже окрестили похолодание между Вашингтоном и его союзниками из Старого Света противоборством Трампа и «Макрели» (от фамилий немецкого и французского лидеров). RT разбирался в политических стратегиях Берлина и Парижа.

«Взять судьбу в свои руки»

По словам премьер-министра Германии Ангелы Меркель, европейским странам нужно перестать надеяться исключительно на внешнеполитическую поддержку со стороны США.

«США уже не будут просто нас защищать, — подчеркнула Меркель, выступая на церемонии вручения премии имени Карла Великого в немецком городе Ахене 10 мая 2018 года. — Европе нужно взять собственную судьбу в свои руки. Это наша задача на будущее».

В этот раз традиционную ежегодную награду за вклад в укрепление европейского единства получил президент Франции Эммануэль Макрон. В своём обращении к собравшимся он практически повторил призыв Меркель.

«Европа должна сама распоряжаться своей судьбой, — подчеркнул французский президент. — Мы не должны менять свой курс лишь из-за того, что одна страна не сдержала слова».

Согласно комментариям европейских СМИ, Макрон намекнул таким образом на односторонний выход США из ядерной сделки с Ираном. По мнению французского президента, миссия ЕС — сохранить сложившийся после Второй мировой войны миропорядок с опорой на механизмы, учитывающие интересы не одной, а многих стран.

Президент Трамп объявляет о решении выйти из ядерной сделки с Ираном

Reuters

«Если мы позволим другим определять нашу политику за нас, это не сделает нам чести, и наших граждан тоже перестанут уважать», — добавил французский президент.

Профессор кафедры внешнеполитической деятельности России факультета национальной безопасности (ФНБ) РАНХиГС Сергей Фокин отметил в интервью RT, что по мере ослабления США в качестве мирового лидера усиливаются противоречия между Вашингтоном и европейскими столицами.

«Сейчас идёт очень хитрая «борьба под одеялом» между США и Европой. Вы видите сами состояние США — влезли везде, а успехов нет нигде», — заявил Фокин в беседе с RT.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра германских исследований Института Европы РАН Александра Камкина, появление определённых сложностей в отношениях между ЕС и США сегодня уже очевидно.

«Это связано в первую очередь с тем, что американский президент делает всё возможное, чтобы развязать новую большую войну на Ближнем Востоке, что вызывает у европейцев стойкие фрустрации», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Укрепление суверенитета

По словам Ангелы Меркель, ЕС необходимо выступать единым фронтом в области внешней политики, поскольку в непосредственной близости от Европы сложилась очень опасная ситуация. Прежде всего, заявила немецкий канцлер, это касается конфликтов на Ближнем Востоке.

«Эскалация военных действий, имевшая место в последние несколько часов, продемонстрировала нам, что речь действительно идёт о войне и мире», — подчеркнула Меркель, комментируя недавний обмен ракетными и артиллерийскими ударами между Израилем и Ираном.

В свою очередь, Эммануэль Макрон также особо остановился на ближневосточном векторе европейской политики.

«Мы сделали выбор в пользу строительства мира на Ближнем Востоке. Другие державы… не сдержали своё слово», — подчеркнул французский президент, не называя прямо страну, о которой идёт речь.

Ангела Меркель и Эммануэль Макрон на вручении премии Карла Великого

© LUDOVIC MARIN / AFP

«Мы должны преуспеть в укреплении нашего собственного суверенитета, который в этом регионе будет гарантией стабильности», — заявил французский лидер, выступая в бывшей столице империи Карла Великого.

Ранее лидеры Германии и Франции подчеркнули, что не поддерживают позицию США по выходу из ядерной сделки с Ираном, и провели переговоры по телефону с президентом исламской республики Хасаном Рухани. Макрон и Меркель заверили Рухани, что их государства останутся привержены духу и принципам Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года. За сохранение ядерной сделки выступили и другие участники соглашения — Великобритания, Россия и Китай.

«Можно надеяться, что внешняя политика администрации Трампа сыграет роль клея, который соединит страны со схожими интересами, например в переговорах с Россией Владимира Путина или в обеспечении стабильности на Ближнем Востоке», — отмечает европейская редакция издания Politico.

«Подвижки есть»

«Как минимум пять болевых точек прослеживаются в отношениях между США и ЕС», — отмечает Камкин.

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К ним, по словам эксперта, относятся требование увеличить военные расходы всех стран — членов НАТО до 2% ВВП, «призрак торговой войны» и перспективы американских заградительных пошлин против европейских товаров, односторонний выход США из ядерной сделки с Ираном, инициатива американцев о переносе своего посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим и опасения по поводу очередной волны антироссийских санкций, которые могут затронуть европейские компании.

Однако, по мнению немецкого издания Handelsblatt, среди угроз, которым вызвались противостоять европейские лидеры (и в первую очередь Эммануэль Макрон) — не только политика администрации Дональда Трампа, но и «Владимир Путин, пытающийся подорвать европейские демократии пропагандой и хакерскими атаками, и председатель КНР Си Цзиньпин, рассматривающий нерешительность Европы как возможность для усиления мощи и влияния своей страны». Издание подчёркивает, что Макрон особо призвал к защите демократических ценностей Евросоюза.

«Разногласия между США и ЕС всё-таки носят тактический характер, — отмечает Камкин. — Применительно к российско-европейским отношениям (нужно отметить, что. — RT) наши элиты говорят на ментально разных языках».

Так, по мнению эксперта, если Россия придерживается принципов Realpolitik, то европейские лидеры живут политикой ценностей.

Склад временного хранения труб для трубопровода «Северный поток — 2» около порта Мукран в Германии

© Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Если тот же немецкий бизнес обеими руками за сближение с Россией и постепенное снятие санкционного режима, то политический класс Европы в этом отношении инертен, — полагает Камкин. — Тем не менее определённые подвижки есть. Это и решение по «Северному потоку — 2», и просьбы к США не распространять санкции на немецкие компании».

Центр силы

До Макрона и Меркель знаковое заявление сделал ещё один европейский политик. Выступая во фламандском региональном парламенте в Брюсселе 9 мая 2018 года, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провозгласил, что ЕС может стать новым мировым лидером вместо США.

«На данном этапе мы должны заменить США, которые потеряли силу как международный игрок и из-за этого в долгосрочной перспективе — и своё влияние», — подчеркнул Юнкер.

По словам Камкина, ЕС уже сейчас является центром силы.

«ЕС при всех его проблемах и противоречиях является одним из примеров успешного интеграционного объединения. Совокупный ВВП ЕС и объём его внешнеэкономических отношений позволяют говорить о том, что это центр экономического притяжения, сопоставимый с экономикой США», — отметил эксперт.

Рассматривая оборонительный потенциал ЕС, Камкин констатировал его раздробленность в настоящее время.

«Ещё в 1980-х годах была попытка создания совместного франко-германского батальона как основы будущих единых сил Евросоюза. И в последнее время этот вопрос снова поднимается», — заявил Фокин.

Однако, по словам эксперта, дальнейшую интеграцию ЕС в этой области ослабляет борьба за лидерство между Парижем и Берлином.

Бойцы франко-немецкой объединённой бригады

© Sean Gallup/Getty Images

«Франция претендует на то, чтобы быть лидером, не понимая, что таковым может быть только Германия, — считает эксперт. — По сути, Евросоюз — это трансформационное восстановление средневековой Священной Римской империи германской нации. Давний проект «Срединной Европы» ещё Фридриха Науманна. Где печатаются евро? Во Франкфурте-на-Майне».

Камкин полагает, что, напротив, сейчас существуют достаточно хорошие перспективы сотрудничества Германии и Франции.

«Серьёзных разногласий между Меркель и Макроном сейчас нет, и франко-германский тандем существует уже довольно давно, — подчёркивает эксперт. — Это две страны-лидера ЕС, между которыми существует глубокая экономическая интеграция».

В 2000-х бытовал даже такой политологический термин, как «Меркози», образованный путём слияния фамилий канцлера Германии Ангелы Меркель и тогдашнего президента Франции Николя Саркози.

«Сейчас, возможно, будут говорить о «Макрели», — шутит политолог.

Однако, по его мнению, пока не стоит утверждать, что Евросоюз способен стать мировым жандармом наподобие США.

«Маловероятно, что ЕС станет мировым гегемоном в обозримом будущем, но определённый потенциал у европейцев есть», — полагает Камкин.