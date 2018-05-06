«Хорошая заявка на лидерство в Европе»: почему Макрон стремится наладить «исторический диалог» с Путиным

Эммануэль Макрон заявил, что хочет «исторического и стратегического диалога» с Владимиром Путиным. Французский лидер также отметил, что «российская пропаганда», которой он приписывал распространение клеветы во время предвыборной кампании, снизила свою интенсивность в Пятой республике. По мнению экспертов, смена риторики президента связана с его намерением наладить диалог с другими лидерами и сделать Францию основным посредником в переговорах между Западом и Востоком. Что стоит за новыми заявлениями Макрона — в материале RT.

Эммануэль Макрон выразил желание установить с Владимиром Путиным «исторический и стратегический диалог». Об этом он заявил в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

«Я хочу вести с Владимиром Путиным стратегический и исторический диалог, «состыковать» Россию с Европой и не позволить ей замкнуться в себе», — сказал он.

Отметим, что в прошлом месяце президент Франции подтвердил своё намерение посетить РФ. «Я буду в России в мае», — отметил французский лидер.

По словам Макрона, он дал понять главе России, что свою внешнюю политику намерен развивать в чётком соответствии с международным правом.

«Я не сторонник интервенций, я не хочу вести войну с сирийским режимом, я бы никогда не вторгся в Ирак или в Ливию, не имея в этом — крайнем — случае дипломатической «дорожной карты», политического плана выхода из кризиса», — подчеркнул он.

В то же время он по-прежнему уверен в законности удара по Сирии в ночь на 14 апреля.

«Хорошая заявка на лидерство в Европе»

На этом фоне эксперты отмечают, что риторика Макрона обусловлена необходимостью сохранять с Москвой отношения как с одним из основных партнёров на востоке.

«Сегодня, с одной стороны, Европе необходимо сохранять отношения с Россией как с одним из партнёров на востоке. С другой стороны, есть американцы, которые давят на ЕС, преследуя собственные интересы. Таким образом, Европа стоит перед достаточно серьёзным вызовом. Европейцы решают задачу, как не испортить отношения ни с американцами, ни с Россией. Для страны, которая решит данную проблему и сможет пройти между Сциллой и Харибдой, это станет хорошей заявкой на лидерство в Европе», — пояснил RT директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

По его мнению, в настоящий момент Макрон прикладывает все усилия, чтобы такой европейской страной стала именно Франция.

«Мы видим, что Германия по-своему пытается решить этот вопрос, скорее, через экономические рычаги, потому что российско-немецкие связи гораздо теснее, чем российско-французские экономические отношения. Франция же пытается решить это с помощью каких-то политических вопросов», — добавил Салин.

«Макрон, понимая, что имеет выход на Трампа, будет пытаться использовать канал коммуникации, чтобы стать одним из посредников в диалоге между Россией и США, тем самым усилив место Франции во всей этой сложной ситуации и потеснив Германию», — добавил эксперт.

Вместе с тем Макрон подчеркнул, что не допустит «вмешательств Кремля» во внутренние дела Парижа. При этом ранее в Москве неоднократно заявляли о необоснованности подобных обвинений со стороны западных лидеров.

На этом фоне французский лидер отметил, что «российская пропаганда» сегодня снизила свою интенсивность в Пятой республике.

Ранее Эммануэль Макрон обвинял российские СМИ и, в частности, RT в распространении о его президентской кампании ложной информации. Делал он это в достаточно резкой форме и даже в присутствии Путина во время его визита в Париж 29 мая прошлого года.

«RT и Sputnik — влиятельные СМИ, которые неоднократно распространяли клевету обо мне и моей предвыборной кампании… Они вели себя как органы влияния и лживой пропаганды — ни больше ни меньше», — говорил Макрон на совместной с Путиным пресс-конференции.

Его нападки, однако, отвергло руководство телеканала. Так, главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала слова президента Франции «дешёвым водевилем», а позднее отметила, что нет ни одного доказательства того, что RT распространял ложные сообщения.

«Ни одного ложного сообщения на RT не было ни разу. Никаких доказательств (его утверждений. — RT) не существует», — говорила Симоньян.

Стремление к лидерству

Несмотря на все предыдущие высказывания в адрес России — критику за ситуацию на Украине и поддержку Великобритании в деле Скрипалей — Эммануэль Макрон явно стремится стать посредником между РФ и Западом, отмечают аналитики.

«Установка Макрона в том, что историческое призвание Франции — быть носительницей определённых ценностей, которые имеют общечеловеческое значение — демократия и права человека, и в этом смысле она должна выступать собеседницей не только друзьям-союзникам, но и другим странам», — рассказал RT глава Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

По его словам, Франция сейчас находится в крайне выгодном положении в свете выхода Великобритании из ЕС.

«Так, Великобритания — традиционный и привилегированный партнёр США в Европе — выходит из ЕС со всеми вытекающими последствиями. И играть роль посредника уже не может. Если брать экономического тяжеловеса Евросоюза — Германию, то прошедшие выборы в бундестаг не укрепили тылы Ангелы Меркель в ЕС. И Франция теперь стремится быть уполномоченным представителем ЕС вовне», — подчеркнул Рубинский.

В этом отношении, по его мнению, примечателен визит французского президента в США, который прошёл наилучшим образом.

«Макрон очень эффективно съездил в США. Трамп его весьма неплохо принимал. Видимо, президента Соединённых Штатов вполне устраивают притязания Франции на роль уполномоченного ЕС во внешнеполитических вопросах. Если всё действительно так, то у Макрона есть основания, чтобы использовать это преимущество не только для решения спорных вопросов между союзниками, но и с Россией и Китаем», — резюмировал глава Центра французских исследований Института Европы РАН.

Интересен в этом отношении и звонок Макрона Путину перед поездкой в Вашингтон. Так, стороны договорились продолжать совместные усилия в частности по политическому урегулированию в Сирии. К тому же лидер Франции перед этим напрямую заявил, что считает российского коллегу «умным и сильным» политиком.

«Я думаю, что он очень сильный человек, сильный президент. Он хочет, чтобы Россия была великой страной. Люди гордятся тем, какую политику он реализует... Но не будьте наивными... Я уверен, что нам нельзя проявлять слабость с Владимиром Путиным», — говорил он в интервью телеканалу Fox News.

Эксперты отмечают, что, вероятнее всего, Макрон стремится проводить свою политику так же твёрдо, как и Владимир Путин. Напомним, что после интервью радиостанции RMC по итогам своего первого года президентства он отметил, что считает себя «ровней» главе РФ.