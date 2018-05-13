Мэй и Рухани обсудили соглашение по иранской ядерной программе

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани приветствовала его намерение придерживаться условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом сообщили в пресс-службе британского премьера.

«Премьер-министр вновь подтвердила позицию Великобритании, что мы и наши европейские партнёры остаёмся привержены задаче сохранения иранского ядерного соглашения», — говорится в заявлении.

По словам Мэй, сохранение соглашения находится в интересах национальной безопасности обеих стран. Британский премьер также приветствовала слова Рухани о том, что Тегеран продолжит соблюдать условия ядерной сделки.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре заявила лидеру Ирана Хасану Рухани, что Германия, Франция и Великобритания останутся в соглашении по иранскому атому до тех пор, пока Тегеран придерживается своих обязательств по сделке.

8 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД по иранской ядерной программе. Он также добавил, что в ближайшее время подпишет документ о введении санкций против Ирана.