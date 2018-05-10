Меркель заверила Рухани в приверженности Европы ядерной сделке с Ираном

Короткая ссылка
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре заявила лидеру Ирана Хасану Рухани, что Германия, Франция и Великобритания останутся в соглашении по иранскому атому до тех пор, пока Тегеран придерживается своих обязательств по сделке.
Меркель заверила Рухани в приверженности Европы ядерной сделке с Ираном
  • Reuters

«Она подтвердила, что Германия, Франция и Великобритания будут продолжать поддерживать ядерное соглашение с Ираном, пока он выполняет свои обязательства», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.

Как отмечается, Меркель высказалась за проведение расширенных переговоров с Ираном о его баллистической ракетной программе. Кроме того, шла речь о действиях Тегерана в регионе, в том числе в Сирии и Йемене.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заверил Рухани, что планирует продолжить выполнение условий Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из СВПД по ядерной программе Ирана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ближний Восток
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных