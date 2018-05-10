Меркель заверила Рухани в приверженности Европы ядерной сделке с Ираном

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре заявила лидеру Ирана Хасану Рухани, что Германия, Франция и Великобритания останутся в соглашении по иранскому атому до тех пор, пока Тегеран придерживается своих обязательств по сделке.

«Она подтвердила, что Германия, Франция и Великобритания будут продолжать поддерживать ядерное соглашение с Ираном, пока он выполняет свои обязательства», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина ФРГ.

Как отмечается, Меркель высказалась за проведение расширенных переговоров с Ираном о его баллистической ракетной программе. Кроме того, шла речь о действиях Тегерана в регионе, в том числе в Сирии и Йемене.

Ранее французский лидер Эммануэль Макрон заверил Рухани, что планирует продолжить выполнение условий Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе страны из СВПД по ядерной программе Ирана.