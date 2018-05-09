Макрон и Рухани договорились о совместной работе по соблюдению условий ядерной сделки
- Reuters
«Президент Франции и президент Ирана согласились продолжить совместную работу со всеми заинтересованными государствами в целях продолжения реализации ядерной сделки и сохранения стабильности в регионе», — приводит сообщение Елисейского дворца газета The Jerusalem Post.
Ранее официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что страны ЕС готовы оспорить во Всемирной торговой организации односторонние санкции США в отношении Ирана, если таковые будут задевать европейские интересы.
8 мая американский лидер Дональд Трамп объявил о выходе США из СВПД по ядерной программе Ирана.