Меркель: некоторым европейским компаниям придётся уйти из Ирана из-за санкций

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Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном заявила, что некоторые европейские компании, вероятно, будут вынуждены завершить свою деятельность в Иране из-за санкций США.
Меркель: некоторым европейским компаниям придётся уйти из Ирана из-за санкций
  • Reuters

«Санкции, вероятно, могут привести к тому, что часть европейских компаний будет вынуждена выйти из Ирана», — цитирует её РИА Новости.

8 мая Соединённые Штаты объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Позднее в Минфине США заявили, что на восстановление санкций против Ирана потребуется от 90 до 180 дней.

Евросоюз пообещал принять меры по защите своих компаний от последствий американских санкций против Тегерана.

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