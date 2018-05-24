Меркель: некоторым европейским компаниям придётся уйти из Ирана из-за санкций
- Reuters
«Санкции, вероятно, могут привести к тому, что часть европейских компаний будет вынуждена выйти из Ирана», — цитирует её РИА Новости.
8 мая Соединённые Штаты объявили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Позднее в Минфине США заявили, что на восстановление санкций против Ирана потребуется от 90 до 180 дней.
Евросоюз пообещал принять меры по защите своих компаний от последствий американских санкций против Тегерана.