«ЕС созрел для сопротивления»: во Франции пообещали защитить европейские компании от антииранских санкций США

Евросоюз должен ответить на введение США антииранских санкций, которые могут ударить по европейским компаниям. Об этом заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, пришло время сделать европейскую финансовую систему менее зависимой от американской. Ранее Брюссель запустил процедуру применения блокирующего статута, который позволит компаниям обойти санкционные меры Вашингтона. Закон был принят в 1996 году, однако никогда не вступал в силу. С чем связано намерение ЕС отказаться от поддержки США в иранском вопросе — в материале RT.

Евросоюз примет меры в связи с выходом США из иранской ядерной сделки и введением санкций против Тегерана. Об этом заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Europe1.

«Можем ли мы позволить Соединённым Штатам стать экономическим жандармом планеты? Ясно, что европейским ответом должно быть «нет», — сказал глава ведомства.

По его словам, одной из мер должно стать применение блокирующего закона. Такой документ Евросоюз принял в 1996 году в качестве ответа на экономические санкции США против Кубы. Однако на практике он ни разу не применялся.

Закон запрещает европейским компаниям следовать экстерриториальным американским санкциям и позволяет им получить компенсации за потери, вызванные экономическими ограничениями со стороны Вашингтона. Процедура вступления в силу блокирующего статута была запущена 18 мая.

Ле Мэр также отметил, что у Евросоюза есть ресурсы, чтобы возместить компаниям ущерб, полученный из-за санкций США.

Кроме того, он предложил установить «независимую финансовую систему», которая не была бы подчинена или тесно связана с американской, а также допустил введение отдельных санкционных мер против компаний, не соблюдающих европейские правила.

В ЕС опасаются, что европейские компании, уже заключившие соглашения с Ираном, лишатся сделанных инвестиций, пояснил в беседе с RT доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.

«Американские санкции носят экстерриториальный характер, и под них подпадут все компании третьих стран, которые будут сотрудничать с Ираном в нарушение предписаний Соединённых Штатов», — отметил он.

Евросоюз будет главным пострадавшим из-за возобновления экстерриториальных санкций Вашингтона, заявил RT заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Он напомнил, что товарооборот Ирана с США в десятки раз меньше товарооборота с Европой.

«Сейчас в первую очередь европейские компании страдают от того, что, возможно, будут введены санкции. Они страдают именно по той причине, что имеют выгоды от сотрудничества с Ираном. Американские компании таких дивидендов не получили», — заметил Шатров.

Эксперт считает, что президент США Дональд Трамп, объявив о выходе из ядерной сделки, действовал исключительно из экономических интересов.

«Если под давлением США европейские компании покинут рынок Ирана, а потом Соединённые Штаты заключат с ним новую сделку, то в следующий раз именно американские компании получат все дивиденды от нового снятия санкций», — предположил эксперт.

По словам Мирзаяна, в этой ситуации Европейский союз «созрел для сопротивления». 17 мая о намерении защитить европейские компании от экстерриториальных санкций заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По итогам саммита Евросоюза он отметил, что страны — члены сообщества выразили приверженность сохранению ядерной сделки, а Еврокомиссия «уже сформулировала пакет технических предложений для защиты европейских компаний».

«Европа подвела некие институциональные нормы под своё сопротивление. Вопрос в том, насколько она готова эти нормы реально применять и до какого уровня. Готов ли Евросоюз не просто защищать европейские компании, не просто компенсировать средства европейским компаниям, но накладывать контрсанкции на американские компании, работающие в Европе?» — задаётся вопросом Мирзаян.

Трансатлантический разлом

Напомним, что о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе Трамп объявил 8 мая. Соглашение, заключённое Россией, Соединёнными Штатами, Китаем, Великобританией, Францией, Германией и Ираном, предусматривает ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности, а также односторонних ограничительных мер со стороны ЕС и Вашингтона.

Выход из договора вызвал недовольство европейских политиков, опасающихся за интересы бизнеса, однако ситуация с ядерной сделкой стала далеко не первым вопросом, вызвавшим серьёзные разногласия Брюсселя и Вашингтона.

«Ядерная сделка — это только триггер, спусковой крючок. Как и Трамп — это лишь катализатор обострения трансатлантических отношений. Интересы Европы и Соединённых Штатов уже давно расходятся по целому ряду вопросов», — считает Мирзаян.

В марте Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% — на импорт алюминия. В отношении стран ЕС эти меры должны вступить в силу до 1 июня. По словам Макрона, переговоры между Евросоюзом и США по вопросам торговли возможны только при условии отказа от введения пошлин.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном

Reuters

© Joshua Roberts

В ЕС отметили, что ответные пошлины могут быть введены с 20 июня. В рамках первого этапа они не будут превышать 25%, на втором этапе могут достигнуть 50%.

По данным РИА Новости, Еврокомиссия сейчас изучает вариант увеличения поставок американского сжиженного природного газа в обмен на отмену пошлин. Как отметил президент России Владимир Путин, с необходимостью завоевать европейский рынок газа связана и позиция США по строительству трубопровода «Северный поток — 2».

«Потребности европейских стран в этом сырье растут, а собственная добыча падает. Но Дональд — не просто президент Соединённых Штатов, он ещё и крепкий, хороший предприниматель, поэтому я думаю, что он продвигает ещё и интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи на европейском рынке сжиженного американского газа. Возможно ли это? Возможно, но это дорого. Это примерно на 25%, на 30% даже бывает дороже, чем российский трубный газ в Европе», — заметил глава российского государства.