«ЕС созрел для сопротивления»: во Франции пообещали защитить европейские компании от антииранских санкций США
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Евросоюз примет меры в связи с выходом США из иранской ядерной сделки и введением санкций против Тегерана. Об этом заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр в эфире радиостанции Europe1.
«Можем ли мы позволить Соединённым Штатам стать экономическим жандармом планеты? Ясно, что европейским ответом должно быть «нет», — сказал глава ведомства.
По его словам, одной из мер должно стать применение блокирующего закона. Такой документ Евросоюз принял в 1996 году в качестве ответа на экономические санкции США против Кубы. Однако на практике он ни разу не применялся.
Закон запрещает европейским компаниям следовать экстерриториальным американским санкциям и позволяет им получить компенсации за потери, вызванные экономическими ограничениями со стороны Вашингтона. Процедура вступления в силу блокирующего статута была запущена 18 мая.
Ле Мэр также отметил, что у Евросоюза есть ресурсы, чтобы возместить компаниям ущерб, полученный из-за санкций США.
Кроме того, он предложил установить «независимую финансовую систему», которая не была бы подчинена или тесно связана с американской, а также допустил введение отдельных санкционных мер против компаний, не соблюдающих европейские правила.
В ЕС опасаются, что европейские компании, уже заключившие соглашения с Ираном, лишатся сделанных инвестиций, пояснил в беседе с RT доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян.
«Американские санкции носят экстерриториальный характер, и под них подпадут все компании третьих стран, которые будут сотрудничать с Ираном в нарушение предписаний Соединённых Штатов», — отметил он.
Евросоюз будет главным пострадавшим из-за возобновления экстерриториальных санкций Вашингтона, заявил RT заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. Он напомнил, что товарооборот Ирана с США в десятки раз меньше товарооборота с Европой.
«Сейчас в первую очередь европейские компании страдают от того, что, возможно, будут введены санкции. Они страдают именно по той причине, что имеют выгоды от сотрудничества с Ираном. Американские компании таких дивидендов не получили», — заметил Шатров.
Эксперт считает, что президент США Дональд Трамп, объявив о выходе из ядерной сделки, действовал исключительно из экономических интересов.
«Если под давлением США европейские компании покинут рынок Ирана, а потом Соединённые Штаты заключат с ним новую сделку, то в следующий раз именно американские компании получат все дивиденды от нового снятия санкций», — предположил эксперт.
По словам Мирзаяна, в этой ситуации Европейский союз «созрел для сопротивления». 17 мая о намерении защитить европейские компании от экстерриториальных санкций заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По итогам саммита Евросоюза он отметил, что страны — члены сообщества выразили приверженность сохранению ядерной сделки, а Еврокомиссия «уже сформулировала пакет технических предложений для защиты европейских компаний».
«Европа подвела некие институциональные нормы под своё сопротивление. Вопрос в том, насколько она готова эти нормы реально применять и до какого уровня. Готов ли Евросоюз не просто защищать европейские компании, не просто компенсировать средства европейским компаниям, но накладывать контрсанкции на американские компании, работающие в Европе?» — задаётся вопросом Мирзаян.
Трансатлантический разлом
Напомним, что о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе Трамп объявил 8 мая. Соглашение, заключённое Россией, Соединёнными Штатами, Китаем, Великобританией, Францией, Германией и Ираном, предусматривает ограничение ядерных разработок Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности, а также односторонних ограничительных мер со стороны ЕС и Вашингтона.
Выход из договора вызвал недовольство европейских политиков, опасающихся за интересы бизнеса, однако ситуация с ядерной сделкой стала далеко не первым вопросом, вызвавшим серьёзные разногласия Брюсселя и Вашингтона.
«Ядерная сделка — это только триггер, спусковой крючок. Как и Трамп — это лишь катализатор обострения трансатлантических отношений. Интересы Европы и Соединённых Штатов уже давно расходятся по целому ряду вопросов», — считает Мирзаян.
В марте Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% на импорт стали и 10% — на импорт алюминия. В отношении стран ЕС эти меры должны вступить в силу до 1 июня. По словам Макрона, переговоры между Евросоюзом и США по вопросам торговли возможны только при условии отказа от введения пошлин.
- Президент США Дональд Трамп во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном
- Reuters
- © Joshua Roberts
В ЕС отметили, что ответные пошлины могут быть введены с 20 июня. В рамках первого этапа они не будут превышать 25%, на втором этапе могут достигнуть 50%.
По данным РИА Новости, Еврокомиссия сейчас изучает вариант увеличения поставок американского сжиженного природного газа в обмен на отмену пошлин. Как отметил президент России Владимир Путин, с необходимостью завоевать европейский рынок газа связана и позиция США по строительству трубопровода «Северный поток — 2».
«Потребности европейских стран в этом сырье растут, а собственная добыча падает. Но Дональд — не просто президент Соединённых Штатов, он ещё и крепкий, хороший предприниматель, поэтому я думаю, что он продвигает ещё и интересы своего бизнеса с целью обеспечить продажи на европейском рынке сжиженного американского газа. Возможно ли это? Возможно, но это дорого. Это примерно на 25%, на 30% даже бывает дороже, чем российский трубный газ в Европе», — заметил глава российского государства.
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