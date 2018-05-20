Избирательная система: в Европарламенте заявили о влиянии «политических интересов» на решения по введению санкций

Санкции Евросоюза против других стран носят избирательный и «непоследовательный» характер. Кроме того, решения о введении ограничительных мер «зачастую принимаются с оглядкой на определённые политические или экономические интересы». Такие выводы содержатся в отчёте исследовательского центра Европарламента, с которым ознакомился RT. В документе отмечается, что ЕС «спокойнее» реагирует на нарушения прав человека в странах, являющихся союзниками и торговыми партнёрами. Эксперты отмечают, что при этом многие ограничительные меры, вводимые европейцами, не достигают желаемого эффекта, в частности, антироссийские санкции обернулись потерями для самого ЕС, но лишь сплотили общество в РФ.

В мае текущего года исследовательский центр Европарламента (ЕП) выпустил отчёт о влиянии европейских санкций на другие страны. В материале отмечается «непоследовательная политика» Евросоюза при введении ограничительных мер.

В ЕП заявили, что санкции, вводимые Евросоюзом, зачастую носят избирательный характер.

«Евросоюз присоединился к международным санкциям против Ирана и Северной Кореи из-за их ядерных программ, а вот на проведение ядерных испытаний Индией и Пакистаном отреагировал куда спокойнее. ЕС также ввёл санкции против Ирана в связи с нарушением там прав человека, но не трогает Саудовскую Аравию, где ситуация, пожалуй, ещё хуже», — говорится в документе.

Такую стратегию Евросоюза часто называют «непоследовательной», сообщается в документе.

Аналитики Европарламента упоминают исключение Белоруссии из Всеобщей системы преференций в пользу развивающихся стран, которая предполагает льготные ставки таможенного тарифа, в связи с тем, что белорусские власти якобы преследовали независимые профсоюзы. В то же время Вьетнам продолжает пользоваться преимуществами европейских преференций, несмотря на то, что в стране в принципе нет независимых профсоюзов.

«Подобная непоследовательность наводит на мысль, что решения о санкциях в Евросоюзе зачастую принимаются с оглядкой на определённые политические или экономические интересы. Прослеживается явное нежелание совершать подобные шаги в отношении государств, которые выступают союзниками или важными торговыми партнёрами ЕС или же обладают достаточным весом, чтобы принять ответные меры», — подчёркивается в отчёте центра.

Федерика Могерини

Reuters

© Francois Lenoir

В качестве ещё одного примера избирательности ЕС в отчёте назван отказ от введения санкций в 2008 году против Китая после подавления армией массовых антикитайских протестов, вспыхнувших в Тибете, и против России после вооружённого конфликта в Южной Осетии, который на Западе считают «вторжением России в Грузию».

Напомним, что грузинские войска вторглись на территорию Южной Осетии в ночь на 8 августа 2008 года и обстреляли столицу Цхинвал из установок «Град». После пяти дней боевых действий грузинские военные были вытеснены из республики. Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в 2008 году называл участие российских войск в конфликте «реакцией на агрессию Грузии против Южной Осетии в полном соответствии с основополагающими принципами международного права».

Цель — «причинить неудобства»

Как отмечается в документе, механизм санкций направлен на то, чтобы заставить государство изменить свою политику и пойти на уступки посредством «причинения неудобств» населению страны или её элитам.

По мнению сотрудников ведомства, в странах с авторитарными режимами санкции могут не работать, потому что власти «не допускают общественного недовольства». В качестве примера в отчёте ведомства приводится Северная Корея, в которой экономические санкции ЕС так и не достигли результатов, к которым стремился Брюссель.

12 лет ограничительных мер Евросоюза не убедили Северную Корею отказаться от разработки ядерного оружия, считают сотрудники ведомства Европарламента. После многолетних испытаний в августе 2017 года Пхеньян угрожал ударить по Гуаму, а в ноябре того же года КНДР заявила о достижении успеха в разработке ядерной ракеты, способной достичь берегов США.

В качестве примера успеха санкций в Европарламенте упоминают ограничительные меры против Ирана. В материале отмечается, что после девяти лет санкций ООН и трёхлетнего эмбарго на поставки нефти в ЕС Иран пошёл на соглашение о прекращении реализации ядерной программы. Однако аналитики Европарламента выразили сомнения в отношении перспектив этого документа, так как США уже вышли из сделки с Ираном.

В свою очередь, антироссийские санкции вместо того, чтобы спровоцировать россиян на «перемены», вызвали обратную реакцию, а именно поддержку президента Владимира Путина в политике, направленной против враждебных действий иностранных государств.

Погрузчик на складе с товарами в Лондоне

Reuters

© Eddie Keogh

«Иногда санкции не способствуют призывам к переменам, а напротив — сплачивают общественность вокруг лидеров, которые предстают в глазах людей защитниками страны от враждебных действий извне.

В случае России, как следует из результатов соцопроса, проведённого в мае 2017 года, даже на фоне недовольства в связи с ухудшением экономической ситуации подавляющее большинство (70%) выступает за то, чтобы страна продолжала свою политику, невзирая на санкции, и лишь 19% высказались за то, чтобы она пошла на уступки в обмен на их снятие», — сообщается в документе.

При этом в отчёте отмечается, что влияние санкций не всегда имеет прямой эффект. Аналитики уверены, что «есть предварительные признаки того, что Россия может пойти на уступки для снятия санкций». Такими «уступками» в ЕП считают одобрение президентом России Владимиром Путиным идеи введения миротворческой миссии ООН в Донбасс и произошедший в конце 2017 года обмен военнопленными между сторонами конфликта на востоке Украины.

Напомним, в середине декабря 2017 года президент России Владимир Путин выступил за размещение в Донбассе миротворческого контингента. При этом он обратил внимание на то, что размещение подобной миссии невозможно без согласования этого вопроса со сторонами конфликта, к коим Россия никак не относится (о чём Москва неоднократно заявляла с начала столкновений).

«Они просчитались»

При этом, вводя санкции против России, Евросоюз «очень сильно просчитался с точки зрения стратегического планирования», отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

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«Как мы знаем, ЕС хотел в значительной степени усложнить социально-экономическую ситуацию в нашей стране, что автоматически привело бы к накоплению протестного потенциала. Однако они просчитались. Само влияние санкций на российскую экономику не является значимым. По разным подсчётам, это от 1 до 2% роста ВВП в год. О резком снижении уровня жизни российских граждан говорить не приходится, по крайней мере, это не связано с санкциями. Таким образом, попытка демонтировать существующий политический режим благодаря этому внутреннему недовольству полностью провалилась», — подчеркнул эксперт.

Ранее в Европе оценили ущерб от введённых против России санкций. В докладе Австрийского института экономических исследований сообщается, что страны ЕС с 2014 года потеряли около €30 млрд возможной прибыли от экспорта в Россию.

В документе отмечается, что наиболее негативное экономическое влияние введение антироссийских санкций оказало на Кипр, Грецию и Хорватию. Экспорт этих стран в Россию в 2014—2016 годах снизился на 35%, 23% и 21% соответственно. Германия потеряла за этот же период около €11 млрд. По оценкам Французского исследовательского центра в сфере международной экономики (CEPII), Париж потерял €8,1 млрд.

Чёрный список

Как отмечают в исследовательском центре Европарламента, в настоящее время в ЕС действуют 42 программы санкций, что «делает Евросоюз вторым после США самым активным пользователем ограничительных мер в мире».

Страной, попавшей под наиболее сильное влияние санкционной политики ЕС, является Северная Корея. Так, ещё в 2006 году Евросоюз ввёл в отношении КНДР ограничения на поставки оружия, авиационного и ракетного топлива.

Кроме того, под запрет попала финансовая помощь Пхеньяну, инвестиции, экспорт технологий и торговля. Европейским компаниям также запрещается ввозить в КНДР предметы роскоши и драгоценные металлы.

До подписания многостороннего соглашения с Ираном Тегеран также испытывал сильное давление санкций со стороны ЕС. В 2015 году Иран и страны «шестёрки» (США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия) пришли к договорённости о снятии ограничений в обмен на прекращение Тегераном реализации ядерной программы. Евросоюз снял экономические и финансовые санкции, оставив при этом оружейное эмбарго и ограничения, связанные с ракетными и ядерными технологиями.

Reuters

© Laszlo Balogh

Продолжают также действовать санкции, связанные с ситуацией в области прав человека в Иране, например, запрет на въезд определённых лиц в ЕС.

После того, как Трамп разорвал соглашение с Ираном, Евросоюз пытается защитить интересы европейских компаний и сохранить сотрудничество с Тегераном, несмотря на желание Вашингтона продолжить давление на Иран.

Так, 17 мая президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС будет защищать свои интересы, если США введут новые санкции против Тегерана. По словам дипломатического источника РИА Новости, Евросоюз планирует перейти с доллара на евро при оплате иранской нефти.