Контрсанкции предлагают дополнить запретом на ввоз в Россию картофеля фри

Национальный плодоовощной союз предлагает запретить ввоз в Россию замороженного картофеля фри из США и других государств, поддержавших санкции против страны. Обращение с такой инициативой направлено директору департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза России Анатолию Куценко. Об этом RT сообщил президент союза Сергей Королёв.

Из обращения (есть в распоряжении RT) следует, что доля импорта замороженного картофеля фри в 2017 году составила 94%.

При этом Россия в 2018 году получила собственные мощности, необходимые для производства достаточного количества замороженного картофеля фри: российские предприятия в текущем году смогут выпускать 110 тыс. тонн продукции при общем объёме её рынка в 106 тыс. тонн.

«Введение ограничений на поставки импортного замороженного картофеля фри, по мнению Союза позволит не только поддержать отечественных сельскохозяйственных производителей, занимающихся производством картофеля-сырья, но и будет способствовать сохранению рабочих мест на вновь созданных перерабатывающих предприятиях, а также повысит безопасность и качество производимой и поставляемой конечному потребителю продукции», — говорится в документе.

Запрет предлагается применить в рамках действия будущего закона «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединённых Штатов Америки и (или) иных иностранных государств».

Таким образом, под действие запрета могут попасть США, а также другие страны, которые присоединились к их санкциям в отношении России.

11 мая комитет Госдумы по экономической политике, промышленности и предпринимательству одобрил законопроект о контрсанкциях.