В «Опоре России» оценили поправки к проекту о контрсанкциях

Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин прокомментировал в беседе с RT поправки к законопроекту об ответных мерах российской стороны на действия США.

«Из текста законопроекта убираются упоминания о тех или иных отраслях, где могут быть введены контрсанкции, чтобы не настораживать инвесторов. Кроме того, убрано положение об ограничении на работу иностранных специалистов в Российской Федерации, что нас тоже радует. Убрана целая статья о введении контрсанкций в сфере интеллектуальной собственности», — рассказал он.

Калинин добавил, что в нынешнем виде законопроект не коснётся жизненно важных товаров и услуг. В него также был включён пункт о поддержке отраслей отдельных предприятий и моногородов, которые пострадали от запретительных мер, отметил глава «Опоры России».

«Главный посыл был со стороны и законодателей, и бизнеса и общественности, что ни в коем случае нельзя допустить какого-либо ущерба или неудобств для граждан нашей страны и отечественного бизнеса. То есть контрсанкции нужно вводить так, чтобы они не вредили собственной экономике и людям. Поэтому мы считаем, что кардинально был переработан текст законопроекта. Здесь большой вклад законодателей — они услышали наши предложения», — заключил Калинин.

Ранее стало известно, что законопроект об ответных мерах на действия США не коснётся жизненно важных товаров и услуг.

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что из проекта о контрсанкциях было решено исключить запрет на работу иностранных специалистов в России.

Проект закона об ответных мерах на санкционные действия американской стороны в первом чтении будет рассмотрен 15 мая.