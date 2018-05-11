В «Опоре России» оценили поправки к проекту о контрсанкциях
- Александр Калинин
- РИА Новости
«Из текста законопроекта убираются упоминания о тех или иных отраслях, где могут быть введены контрсанкции, чтобы не настораживать инвесторов. Кроме того, убрано положение об ограничении на работу иностранных специалистов в Российской Федерации, что нас тоже радует. Убрана целая статья о введении контрсанкций в сфере интеллектуальной собственности», — рассказал он.
Калинин добавил, что в нынешнем виде законопроект не коснётся жизненно важных товаров и услуг. В него также был включён пункт о поддержке отраслей отдельных предприятий и моногородов, которые пострадали от запретительных мер, отметил глава «Опоры России».
«Главный посыл был со стороны и законодателей, и бизнеса и общественности, что ни в коем случае нельзя допустить какого-либо ущерба или неудобств для граждан нашей страны и отечественного бизнеса. То есть контрсанкции нужно вводить так, чтобы они не вредили собственной экономике и людям. Поэтому мы считаем, что кардинально был переработан текст законопроекта. Здесь большой вклад законодателей — они услышали наши предложения», — заключил Калинин.
Ранее стало известно, что законопроект об ответных мерах на действия США не коснётся жизненно важных товаров и услуг.
Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов заявил, что из проекта о контрсанкциях было решено исключить запрет на работу иностранных специалистов в России.
Проект закона об ответных мерах на санкционные действия американской стороны в первом чтении будет рассмотрен 15 мая.