ЕС примет меры по защите своих компаний от последствий санкций США против Ирана

Европейский союз запускает процедуру применения закона, направленного на нейтрализацию экстерриториальных последствий санкций. Об этом сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

«Мы должны теперь действовать, и это причина, по которой мы запускаем процесс применения «блокирующего закона» 1996 года, который направлен на то, чтобы нейтрализовать экстерриториальные эффекты санкций в ЕС. Мы должны это сделать, и сделаем это завтра утром, в 10:30», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после обсуждения ситуации с выходом США из иранской ядерной сделки.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж будет добиваться соблюдения своих экономических интересов после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.