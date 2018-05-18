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ЕС примет меры по защите своих компаний от последствий санкций США против Ирана

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Европейский союз запускает процедуру применения закона, направленного на нейтрализацию экстерриториальных последствий санкций. Об этом сообщил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
ЕС примет меры по защите своих компаний от последствий санкций США против Ирана
  • Reuters

«Мы должны теперь действовать, и это причина, по которой мы запускаем процесс применения «блокирующего закона» 1996 года, который направлен на то, чтобы нейтрализовать экстерриториальные эффекты санкций в ЕС. Мы должны это сделать, и сделаем это завтра утром, в 10:30», — цитирует его РИА Новости.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после обсуждения ситуации с выходом США из иранской ядерной сделки.

Ранее министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Париж будет добиваться соблюдения своих экономических интересов после выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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