США расширили санкционный список по Ирану

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Соединённые Штаты внесли пять физических лиц в санкционный список по Ирану, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.
США расширили санкционный список по Ирану
  • Reuters

Причина введения ограничительных мер в отношении данных лиц не указана. При этом отмечается, что все они связаны с Корпусом стражей исламской революции.

Ранее в список был включён глава иранского Центробанка Валиолла Сеиф. 

В свою очередь Евросоюз пообещал принять меры по защите своих компаний от последствий санкций США против Ирана.

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