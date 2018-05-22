США расширили санкционный список по Ирану

Соединённые Штаты внесли пять физических лиц в санкционный список по Ирану, сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

Причина введения ограничительных мер в отношении данных лиц не указана. При этом отмечается, что все они связаны с Корпусом стражей исламской революции.

Ранее в список был включён глава иранского Центробанка Валиолла Сеиф.

В свою очередь Евросоюз пообещал принять меры по защите своих компаний от последствий санкций США против Ирана.