Минфин США включил в санкционные списки лиц, связанных с «Хезболлой» и КСИР

Министерство финансов США включило в список санкций ряд лиц, связанных с ливанским движением «Хезболла» и Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список включены глава ЦБ Ирана Валиолла Сеиф, а также ещё один иранец и гражданин Ирака. Кроме того, в списке оказался гражданин Ливана.

Также в список санкций включён исламский банк «Аль-Билад».

Ранее Вашингтон ввёл новые санкции против шести представителей КСИР Ирана.