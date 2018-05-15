Минфин США включил в санкционные списки лиц, связанных с «Хезболлой» и КСИР

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Министерство финансов США включило в список санкций ряд лиц, связанных с ливанским движением «Хезболла» и Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Минфин США включил в санкционные списки лиц, связанных с «Хезболлой» и КСИР

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В список включены глава ЦБ Ирана Валиолла Сеиф, а также ещё один иранец и гражданин Ирака. Кроме того, в списке оказался гражданин Ливана.

Также в список санкций включён исламский банк «Аль-Билад». 

Ранее Вашингтон ввёл новые санкции против шести представителей КСИР Ирана.

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