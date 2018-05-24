Верховный лидер Ирана назвал условия сохранения сделки по иранской ядерной программе с ЕС

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал условия сохранения сделки по иранской ядерной программе со странами Европейского союза. Об этом сообщается в его Twitter.

«На протяжении двух лет США несколько раз нарушали СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий. — RT), пока европейцы хранили молчание. Эти три европейские страны (Великобритания, Франция, Германия) должны доказать, что они не будут вести себя нечестно и неблагонадёжно, как они вели себя в ходе переговоров по ядерной сделке в 2004–2005 годах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что европейские страны должны, во-первых, выпустить резолюцию с осуждением политики США, во-вторых, гарантировать, что они не будут поднимать вопрос о ракетной программе Ирана, а также вмешиваться во внутреннюю политику республики.

В третьих, европейцы должны обеспечить продажу иранской нефти и выступать «решительно против» решений США о введении санкций.

По его словам, европейские банки также «должны гарантировать проведение бизнес-транзакций» с Ираном.

Как отметил аятолла, если Европа не согласится на выдвинутые Ираном условия, Тегеран возобновит деятельность в сфере ядерных разработок.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Европейский союз не ограничиваться лишь политической поддержкой СВПД по иранской ядерной программе.

8 мая Соединённые Штаты объявили о выходе из соглашения.