Лидер Ирана обвинил Трампа в многократной лжи

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Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что американский президент Дональд Трамп в ходе своей речи о выходе из соглашения по иранской ядерной программе неоднократно солгал.
Лидер Ирана обвинил Трампа в многократной лжи
  • Reuters

«Вы все слушали вчера вечером подлые и дерзкие замечания американского президента. Он солгал, наверное, больше десяти раз в своей речи. Он угрожал как властям, так и народу Ирана, что он сделает то или другое!» — приводит его слова агенство Mehr.

Хаменеи подчеркнул, что у Трампа ничего не получится.

«Мы с самого начала заявляли, что позиция США по Ирану не связана с ядерной программой. Теперь все убедились в этом. Мы приняли СВПД, но враждебность против Ирана не прекратилась», — отметил он.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из СВПД по иранской ядерной программе.

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