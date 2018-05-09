Глава МИД ФРГ призвал Иран придерживаться соглашения по ядерной программе

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Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что Тегеран должен действовать разумно и придерживаться условий соглашения по иранской ядерной программе после решения Вашингтона о выходе из СВПД.
Глава МИД ФРГ призвал Иран придерживаться соглашения по ядерной программе
  • Reuters

«Не в интересах Ирана ставить на кон путь, который мы проделали с этим соглашением, и шансы, которые в этой связи открылись для Ирана. Поэтому мы призываем Тегеран и впредь действовать разумно и далее придерживаться обязательств в рамках данного соглашения», — цитирует его РИА Новости.

Маас добавил, что Германия останется в соглашении по иранской ядерной программе, несмотря на позицию Вашингтона.

«Мы остаёмся в атомном соглашении — хотя бы на основании собственных политических интересов и интересов в сфере безопасности», — пояснил министр.

По его словам, соглашение по иранской ядерной программе «стало успехом долгих и сложных дипломатических переговоров».

Ранее глава МИД ФРГ назвал неприемлемым выход США из ядерной сделки с Ираном.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из СВПД по иранской ядерной программе.

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