Глава МИД ФРГ считает неприемлемым выход США из ядерной сделки с Ираном

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил сожаление в связи с выходом Соединённых Штатов из соглашения по иранской ядерной программе.
Глава МИД ФРГ считает неприемлемым выход США из ядерной сделки с Ираном
  • Хайко Маас
  • Reuters

«Мы приняли к сведению вчерашнее решение американского президента с сожалением и озабоченностью», — цитирует Мааса РИА Новости.

По его словам, последние недели Германия, Франция и Великобритания интенсивно пытались сохранить участие США в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).

«Однако решение не стало внезапным для нас, так как в последние дни оно намечалось. Для нас оно было и остаётся неприемлемым», — подчеркнул глава МИД ФРГ.

8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из СВПД по иранской ядерной программе.

В МИД России заявили, что глубоко разочарованы решением Трампа.

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