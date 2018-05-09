Глава МИД ФРГ считает неприемлемым выход США из ядерной сделки с Ираном
- Хайко Маас
- Reuters
«Мы приняли к сведению вчерашнее решение американского президента с сожалением и озабоченностью», — цитирует Мааса РИА Новости.
По его словам, последние недели Германия, Франция и Великобритания интенсивно пытались сохранить участие США в Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД).
«Однако решение не стало внезапным для нас, так как в последние дни оно намечалось. Для нас оно было и остаётся неприемлемым», — подчеркнул глава МИД ФРГ.
8 мая президент США Дональд Трамп сообщил, что страна выходит из СВПД по иранской ядерной программе.
В МИД России заявили, что глубоко разочарованы решением Трампа.