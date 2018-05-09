В ОАЭ поддержали решение США выйти из ядерной сделки с Ираном

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Власти Объединённых Арабских Эмиратов поддержали решение американского президента Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел ОАЭ.
В ОАЭ поддержали решение США выйти из ядерной сделки с Ираном
  • Reuters

«МИД ОАЭ призвал другие страны поддержать позицию Трампа, благодаря которой на Ближнем Востоке будет создана зона, свободная от ядерного и другого оружия массового уничтожения в целях поддержания глобальной безопасности и стабильности», — говорится в заявлении.

Дипломаты отметили, что СВПД «не гарантирует, что Иран будет воздерживаться от использования ядерного оружия в будущем».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал решение лидера США психологической войной.

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