В ОАЭ поддержали решение США выйти из ядерной сделки с Ираном
- Reuters
«МИД ОАЭ призвал другие страны поддержать позицию Трампа, благодаря которой на Ближнем Востоке будет создана зона, свободная от ядерного и другого оружия массового уничтожения в целях поддержания глобальной безопасности и стабильности», — говорится в заявлении.
Дипломаты отметили, что СВПД «не гарантирует, что Иран будет воздерживаться от использования ядерного оружия в будущем».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Президент Ирана Хасан Рухани назвал решение лидера США психологической войной.