В ОАЭ поддержали решение США выйти из ядерной сделки с Ираном

Власти Объединённых Арабских Эмиратов поддержали решение американского президента Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел ОАЭ.

«МИД ОАЭ призвал другие страны поддержать позицию Трампа, благодаря которой на Ближнем Востоке будет создана зона, свободная от ядерного и другого оружия массового уничтожения в целях поддержания глобальной безопасности и стабильности», — говорится в заявлении.

Дипломаты отметили, что СВПД «не гарантирует, что Иран будет воздерживаться от использования ядерного оружия в будущем».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал решение лидера США психологической войной.