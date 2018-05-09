Генсек ООН заявил, что «глубоко разочарован» решением США выйти из иранской ядерной сделки

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что он «глубоко разочарован» решением США выйти из ядерной сделки с Ираном.

Об этом сообщает Associated Press.

Вместе с этим он призвал другие стороны соглашения соблюдать свои обязательства по сделке.

По словам Гутерреша, иранское соглашение «представляет собой крупное достижение в области ядерного нераспространения и дипломатии, которая способствовала региональному и международному миру и безопасности».

Ранее бывший президент США Барак Обама назвал ошибочным решение действующего главы государства Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.

В МИД России заявили, что глубоко разочарованы решением Трампа.

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