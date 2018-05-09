Генсек ООН заявил, что «глубоко разочарован» решением США выйти из иранской ядерной сделки
Об этом сообщает Associated Press.
Вместе с этим он призвал другие стороны соглашения соблюдать свои обязательства по сделке.
По словам Гутерреша, иранское соглашение «представляет собой крупное достижение в области ядерного нераспространения и дипломатии, которая способствовала региональному и международному миру и безопасности».
Ранее бывший президент США Барак Обама назвал ошибочным решение действующего главы государства Дональда Трампа выйти из ядерной сделки с Ираном.
В МИД России заявили, что глубоко разочарованы решением Трампа.