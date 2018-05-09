Помощник президента США по нацбезопасности: сделка не остановила ядерную программу Ирана
Об этом он заявил Fox News.
«Эта сделка не остановила иранскую программу по разработке ядерного оружия. Это часть проблемы», — сказал он.
.@ambjohnbolton: "This deal didn't stop Iran's nuclear weapons program." @ingrahamanglepic.twitter.com/HjU9WwNt5k— Fox News (@FoxNews) 9 мая 2018 г.
При этом на комментарий журналистки о том, что в Иране проводились соответствующие проверки, он отметил, что «не было никаких реальных инспекций там».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
В МИД России заявили, что глубоко разочарованы решением Трампа.