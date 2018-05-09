Помощник президента США по нацбезопасности: сделка не остановила ядерную программу Ирана

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что заключённое с Ираном соглашение не остановило ядерную программу арабского государства.

Об этом он заявил Fox News.

«Эта сделка не остановила иранскую программу по разработке ядерного оружия. Это часть проблемы», — сказал он.

При этом на комментарий журналистки о том, что в Иране проводились соответствующие проверки, он отметил, что «не было никаких реальных инспекций там».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что страна выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

В МИД России заявили, что глубоко разочарованы решением Трампа.