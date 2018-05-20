Зариф призвал ЕС не ограничиваться политической поддержкой ядерной сделки с Ираном

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Европейский союз не ограничиваться лишь политической поддержкой Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Об этом он заявил в ходе переговоров с еврокомиссаром по энергетике и климатическим изменениям Мигелем Ариасом Каньете.

«Выход США из соглашения только усилил ожидания общественности от действий Евросоюза по сохранению её достижений, в нынешних условиях одной европейской политической поддержки недостаточно. Европейскому союзу следует предпринять больше практических шагов и увеличить свои инвестиции в Иран для продолжения экономического сотрудничества», — цитирует Зарифа ТАСС.

Ранее сообщалось, что министр представил меджлису (парламенту) Ирана доклад о ходе переговоров по соглашению о ядерной программе со странами Евросоюза.

На заседании обсуждались гарантии, которые должны быть предоставлены странами Европы после выхода США из соглашения.

8 мая стало известно, что Соединённые Штаты вышли из СВПД по иранской ядерной программе.

Вместе с этим американский лидер Дональд Трамп заявил, что надеется заключить новую «хорошую сделку» с Ираном.