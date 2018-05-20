Глава МИД Ирана представил парламенту доклад о переговорах с ЕС по ядерной сделке

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Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф представил меджлису (парламенту) Ирана доклад о ходе переговоров по соглашению о ядерной программе со странами Евросоюза. Об этом информирует IRNA.
Глава МИД Ирана представил парламенту доклад о переговорах с ЕС по ядерной сделке
  • Reuters
  • © Yves Herman

Заседание парламента прошло в закрытом режиме. Также на нём выступили министр экономики и финансов Масуд Карбасиан и секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана адмирал Али Шамхани.

В ходе заседания глава МИД сообщил депутатам о встрече представителей Ирана, Франции, Великобритании и Германии в Брюсселе, которая прошла во вторник, 15 мая.

Отмечается, что на заседании были обсуждены гарантии, которые должны быть предоставлены странами Европы после выхода из ядерной сделки США.

Также было добавлено, что вопрос «находится ещё на стадии переговоров и окончательного решения по нему нет».

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что ядерное соглашение с Ираном не нуждается в изменениях.

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