Лавров надеется, что решение Трампа выйти из СВПД не связано с планами атаковать Иран

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона надеется на то, что решение президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану не связано с намерением США совершить нападение на страну.

Об этом он рассказал аргентинскому изданию «Кларин».

«Сейчас трудно судить, как будут развиваться события. Хотелось бы надеяться, что выход США из соглашения не связан с планами напасть на Тегеран или сменить там режим. Тем не менее уже сейчас очевидно, что принятое решение наносит серьёзный ущерб глобальной и региональной безопасности и стабильности», — указал он.

Лавров также отметил, что поступок Трампа является не только нарушением достигнутого соглашения, но и резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 2015 года, которая его одобрила.

«Вашингтон в очередной раз действует вопреки мнению большинства государств мира, исключительно в собственных узкокорыстных интересах, грубо попирая нормы международного права», — сказал он.

Министр добавил, что российская сторона выражает разочарование в связи с решением США по выходу из сделки и планами по восстановлению антииранских санкций.

8 мая США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Вместе с этим Трамп заявил, что надеется заключить новую «хорошую сделку» с Ираном.