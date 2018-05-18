Лавров надеется, что решение Трампа выйти из СВПД не связано с планами атаковать Иран

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона надеется на то, что решение президента США Дональда Трампа выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану не связано с намерением США совершить нападение на страну.
Лавров надеется, что решение Трампа выйти из СВПД не связано с планами атаковать Иран
  • © Sputnik / Виктор Толочко

Об этом он рассказал аргентинскому изданию «Кларин».

«Сейчас трудно судить, как будут развиваться события. Хотелось бы надеяться, что выход США из соглашения не связан с планами напасть на Тегеран или сменить там режим. Тем не менее уже сейчас очевидно, что принятое решение наносит серьёзный ущерб глобальной и региональной безопасности и стабильности», — указал он.

Лавров также отметил, что поступок Трампа является не только нарушением достигнутого соглашения, но и резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 2015 года, которая его одобрила.

«Вашингтон в очередной раз действует вопреки мнению большинства государств мира, исключительно в собственных узкокорыстных интересах, грубо попирая нормы международного права», — сказал он.

Министр добавил, что российская сторона выражает разочарование в связи с решением США по выходу из сделки и планами по восстановлению антииранских санкций.

8 мая США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Вместе с этим Трамп заявил, что надеется заключить новую «хорошую сделку» с Ираном.

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