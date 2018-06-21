Китай продолжит торговые отношения с Ираном, несмотря на санкции США

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Китайская сторона не прекратит торгово-экономические отношения с Ираном, несмотря на односторонние санкции со стороны Соединённых Штатов, заявил официальный представитель китайского МИД Гао Фэн.

«Китай и Иран постоянно поддерживают нормальные торгово-экономические отношения. Мы всегда выступали против односторонних санкций. Мы продолжим поддерживать нормальные торгово-экономические связи с Ираном без нарушения своих международных обязательств», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, согласно данным китайской таможни, товарооборот между двумя странами за первые четыре месяца составил $13,21.

Ранее президент Ирана поблагодарил Россию и КНР за поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что некоторые европейские компании, вероятно, будут вынуждены завершить свою деятельность в Иране из-за санкций США.

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