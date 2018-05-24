Эксперт прокомментировал возможный уход некоторых европейских компаний из Ирана

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с НСН прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что некоторые европейские компании, вероятно, будут вынуждены завершить свою деятельность в Иране из-за санкций США.

«Для немецких компаний это наименьшее зло. Примечательно, что данное заявление Меркель сделала именно в Китае, потому что Китай, таким образом, становится ещё более важным партнёром Ирана и может занять эту пустующую нишу», — сказал эксперт.

Он не исключил, что это хронологическое совпадение. Вместе с тем, по словам Камкина, роль Ирана для КНР как импортёра технологической продукции и экспортёра нефти может возрасти.

Кроме того, эксперт отметил, что американские санкции действительно представляют опасность для европейских компаний.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине обсудили ряд двусторонних и международных вопросов, включая ситуацию вокруг соглашения по ядерной программе Ирана.

10 мая президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с ФАН оценил возможные последствия выхода США из ядерной сделки с Ираном.