Си Цзиньпин и Меркель обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
- Reuters
«Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих общий интерес, в том числе по международной торговле и проблеме вокруг иранской ядерной программы», — приводит «Синьхуа» коммюнике по итогам встречи.
Меркель прибыла в Китай с официальным визитом 24 мая.
Как отмечается, она уже провела встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, по итогам которой заявила, что Германия продолжит уважать СВПД по иранской ядерной программе.