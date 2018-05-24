Си Цзиньпин и Меркель обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки

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Канцлер Германии Ангела Меркель и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи в Пекине обсудили ряд двусторонних и международных вопросов, включая ситуацию вокруг соглашения по ядерной программе Ирана.
Си Цзиньпин и Меркель обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
  • Reuters

«Стороны обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих общий интерес, в том числе по международной торговле и проблеме вокруг иранской ядерной программы», — приводит «Синьхуа» коммюнике по итогам встречи.

Меркель прибыла в Китай с официальным визитом 24 мая.

Как отмечается, она уже провела встречу с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном, по итогам которой заявила, что Германия продолжит уважать СВПД по иранской ядерной программе.

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