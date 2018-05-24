Меркель заявила, что Германия продолжит уважать СВПД по иранской ядерной программе

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В ходе пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия продолжит уважать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

«Что касается соглашения по Ирану, оно, конечно, не идеальное, но другие варианты — ещё более нестабильные, поэтому мы всё же будем уважать это соглашение», — цитирует её РИА Новости.

Ранее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал условия сохранения сделки по иранской ядерной программе со странами Европейского союза.

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