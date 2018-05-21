Помпео назвал ключевые требования США к Ирану
- Reuters
«Во-первых, Иран должен предоставить МАГАТЭ полный отчёт по разработке ядерного оружия в его нынешнем состоянии и полностью отказаться от этих работ в будущем. Во-вторых, Иран должен отказаться от обогащения плутония и прекратить все работы, включая закрытие ядерного реактора», — сказал он.
Также Помпео заявил, что Иран должен предоставить инспекторам МАГАТЭ доступ «ко всем объектам по всей стране без ограничений».
«В-четвёртых, Иран должен прекратить разработку программы создания баллистических ракет и прекратить испытания уже готовых ракет. Иран должен освободить всех граждан США, а также граждан стран — союзников США», — добавил он.
Министр отметил, что Ирану также необходимо «вывести все контролируемые силы и группировки» с территории Сирии.
Ранее Помпео подчеркнул, что американская сторона готова снять санкции с Ирана в случае смены курса Тегерана.